Санкции против России — Трамп выступает против ограничений

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Государственный секретарь США Марко Рубио продвигает санкции против России. Однако американский президент Дональд Трамп выступает против и неохотно поддерживает новые ограничения.

Об этом сообщает New Lines.

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Издание сообщает, что Рубио настаивает на рассмотрении законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма о новых санкциях против России.

Анонимный собеседник New Lines заявил, что госсекретарь каждый день напоминает об ограничениях и надеется, что Конгресс все же одобрит эту инициативу большинством. Также Рубио выступает за 500% пошлины для стран, поддерживающих Россию.

"Рубио почти ежедневно поднимает тему санкций. Он хочет, чтобы Конгресс продвинул законопроект Грэма, поскольку тот имеет большинство в Сенате. В случае чего, он сможет преодолеть вето. Это разрушит любую попытку перезагрузки отношений Вашингтона с Москвой", — говорится в материале.

Однако Трамп не поддерживает введение новых санкций против РФ, ведь надеется на "прогресс в переговорах" и верит, что РФ якобы хочет мира.

Напомним, 21 мая NYT сообщило, что США больше не присоединятся к новым санкциям против России. Несмотря на то, что Трамп ранее обещал завершить войну в Украине за 24 часа, сейчас он фактически отстранился от мирного процесса.

Также мы писали, что Украина предлагает ЕС усилить санкции против РФ, однако США пока колеблются.