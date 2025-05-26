Макрон заявил, что Путин солгал Трампу о готовности к миру

Макрон прокомментировал резкое заявление Трампа о Путине
Лидер Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал заявление Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа относительно действий российского диктатора Владимира Путина. Он надеется, что возмущение подтолкнет Штаты к более серьезным угрозам Кремлю.
Об этом Эмманюэль Макрон сказал в комментарии журналистам в понедельник, 26 мая.
Реакция Макрона на заявление Трампа
По словам лидера Франции, Трамп осознал, что Путин солгал ему о готовности России к миру.
"Я думаю, что президент Трамп осознает, что когда Путин по телефону сказал ему, что он готов к миру, или когда Путин сказал своим эмиссарам, что он готов к миру, он им солгал. Нельзя одновременно говорить, что мы готовы к переговорам, и бомбить. Потому что когда мы бомбим, то делаем это потому, что хотим убивать", — подчеркнул Макрон.
Он надеется, что Соединенные Штаты будут делать более серьезные шаги в отношении России.
"Мы даем Путину срок, чтобы все наконец увидели, что он врет, и что после окончания этого срока будут массированные репрессии, в частности, в виде санкций", — добавил лидер Франции.
Напомним, Трамп заявил, что российский диктатор Путин сошел с ума. По его словам, ракеты и беспилотники обстреливают города в Украине без всякой причины.
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 26 мая Россия запустила рекордное количество ударных дронов.
Читайте Новини.LIVE!