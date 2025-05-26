Макрон заявил, что Путин солгал Трампу о готовности к миру

Лидер Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Лидер Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал заявление Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа относительно действий российского диктатора Владимира Путина. Он надеется, что возмущение подтолкнет Штаты к более серьезным угрозам Кремлю.

Об этом Эмманюэль Макрон сказал в комментарии журналистам в понедельник, 26 мая.

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Реакция Макрона на заявление Трампа

По словам лидера Франции, Трамп осознал, что Путин солгал ему о готовности России к миру.

"Я думаю, что президент Трамп осознает, что когда Путин по телефону сказал ему, что он готов к миру, или когда Путин сказал своим эмиссарам, что он готов к миру, он им солгал. Нельзя одновременно говорить, что мы готовы к переговорам, и бомбить. Потому что когда мы бомбим, то делаем это потому, что хотим убивать", — подчеркнул Макрон.

Он надеется, что Соединенные Штаты будут делать более серьезные шаги в отношении России.

"Мы даем Путину срок, чтобы все наконец увидели, что он врет, и что после окончания этого срока будут массированные репрессии, в частности, в виде санкций", — добавил лидер Франции.

Напомним, Трамп заявил, что российский диктатор Путин сошел с ума. По его словам, ракеты и беспилотники обстреливают города в Украине без всякой причины.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 26 мая Россия запустила рекордное количество ударных дронов.