Росія збільшує масштаб ударів по Україні – Зеленський про нічну атаку

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС Одещини

Президент України Володимир Зеленський повідомив про масштабний нічний обстріл з боку російських військ. За його словами, протягом ночі було зафіксовано найбільшу кількість ударних безпілотників від початку повномасштабної війни — 355, більшість із яких — "шахеди". Крім того, ворог застосував 9 крилатих ракет.

Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 26 травня.

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Унаслідок атак постраждала цивільна інфраструктура, є поранені серед мирного населення. Географія ударів охопила широкий регіон — від Чернігівської області до Хмельницької, а також від Харківщини до Одещини.

"Тільки відчуття повної безкарності може дозволяти Росії завдавати таких ударів та ще й постійно збільшувати масштаб. У цьому немає жодного значного військового сенсу, але є значний політичний сенс. Таким чином Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск", — написав Зеленський.

Президент підкреслив, що стримати агресію можна лише завдяки силі міжнародних партнерів України, зокрема Сполучених Штатів, Європейського Союзу та інших країн.

Він закликав до посилення санкцій проти Росії, зокрема блокування її фінансів та торгівлі нафтою, щоб позбавити країну ресурсів для ведення війни і примусити її припинити агресію.

Зеленський показав наслідки обстрілів. Фото: ДСНС Хмельниччини

Наслідки обстрілів РФ. Фото: ДСНС Хмельниччини

Нагадаємо, учора, 25 травня, Хмельницьку область зазнала ворожого обстрілу з боку російських військ. Унаслідок цієї атаки загинула одна людина, також зафіксовані масштабні руйнування інфраструктури.

У Харківській обласній військовій адміністрації поінформували про наслідки ворожих обстрілів, що тривали впродовж останньої доби.