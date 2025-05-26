Россия увеличивает масштаб ударов по Украине - Зеленский о ночной атаке

Зеленский раскрыл масштабы ударов РФ — фото
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о масштабном ночном обстреле со стороны российских войск. По его словам, в течение ночи было зафиксировано наибольшее количество ударных беспилотников с начала полномасштабной войны — 355, большинство из которых — "Шахеды". Кроме того, враг применил 9 крылатых ракет.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в понедельник, 26 мая.
Российские войска применили рекордное количество дронов
В результате атак пострадала гражданская инфраструктура, есть раненые среди мирного населения. География ударов охватила широкий регион — от Черниговской области до Хмельницкой, а также от Харьковщины до Одесской области.
"Только ощущение полной безнаказанности может позволять России наносить такие удары и еще и постоянно увеличивать масштаб. В этом нет никакого значительного военного смысла, но есть значительный политический смысл. Таким образом Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление", — написал Зеленский.
Президент подчеркнул, что сдержать агрессию можно только благодаря силе международных партнеров Украины, в частности Соединенных Штатов, Европейского Союза и других стран.
Он призвал к усилению санкций против России, в частности блокирование ее финансов и торговли нефтью, чтобы лишить страну ресурсов для ведения войны и заставить ее прекратить агрессию.
Напомним, вчера, 25 мая, Хмельницкая область подверглась вражескому обстрелу со стороны российских войск. В результате этой атаки погиб один человек, также зафиксированы масштабные разрушения инфраструктуры.
В Харьковской областной военной администрации проинформировали о последствиях вражеских обстрелов, продолжавшихся в течение последних суток.
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