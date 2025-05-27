Уже на этой неделе Трамп может ввести против РФ санкции, говорят источники журналистов

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе. Главу Белого дома все больше разочаровывают постоянные атаки диктатора Путина на Украину.

Об этом сообщает The wall Street Journal со ссылкой на близкие к Трампу источники и Новини.LIVE.

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И чиновники, опрошенные изданием и сами журналисты WSJ отметили, что риторика Трампа в воскресенье была заметно жесткой. Президент США назвал Путина сумасшедшим из-за массированных атак на города Украины в последние дни.

Новини.LIVE отмечают, что после этого заявления в Кремле обиделись на Трампа и назвали такие высказывания "эмоциональными".

В то же время сегодня Россия уже не запускала массированных атак ракет и беспилотников по Украине, видимо, испугавшись усиления негативной реакции со стороны США.

"Из комментариев Трампа складывается впечатление, что президент США пытается разобраться с Путиным. Вопрос в том, серьезно ли это? Будет ли этого достаточно, чтобы принять определенные меры, ввести определенные санкции?", — сказал Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине.

Что касается возможных санкций, то по словам одного из источников WSJ, ограничения, вероятно, не будут включать новых банковских санкций, но обсуждаются другие варианты давления на российского диктатора, чтобы тот пошел на уступки за столом переговоров. В частности США хотят, чтобы Путин согласился на 30-дневное прекращение огня.

Сам Трамп в воскресенье подтвердил возможность новых санкций, заявив, что он "абсолютно" рассматривает и не отвергает их.

Что происходит в Сенате США

Тем временем Сенат США также усиливает давление на Россию. Республиканец Линдси Грэм вместе с демократом Ричардом Блюменталем внесли законопроект о введении новых санкций против России и высоких тарифов для стран, покупающих российскую нефть, газ и уран, который получил поддержку более 80 их коллег.

Также стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал заявление Трампа относительно действий Путина. Макрон надеется, что возмущение подтолкнет Штаты к более серьезным угрозам Кремлю.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 26 мая Россия запустила рекордное количество ударных дронов.