Зеленский заявил, что скоро Россия почувствует сильное влияние западных санкций

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что западные санкции станут особенно ощутимыми для российской экономики в начале лета 2026 года. В частности, лидер Украины отметил важность усиления санкционного давления на Кремль.

Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами, информирует "Суспільне".

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По прогнозам Зеленского, Россия значительно почувствует влияние западных санкций в начале лета следующего года.

"Июнь 2026 года — мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у "русских" будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно", — сказал президент.

А также добавил, что самый большой вызов по состоянию на сейчас — это рост российского военно-промышленного комплекса.

"Мы видим, что он не сможет расти в следующем году, он будет уменьшаться. И будет уменьшаться постоянно. То есть экономика полностью изменится, они все будут тратить на войну", — объяснил глава государства.

В то же время он подчеркнул важность того, чтобы Запад, особенно США, усилили санкционное давление на Россию.

"Мы ждем санкции от Соединенных Штатов Америки. Европа сделала, есть 17-й пакет. Мы проговаривали детали 18-го пакета, чтобы он был сильнее, пока непублично с коллегами из Евросоюза — с Урсулой фон дер Ляйен и с Антониу Коштой. Мне кажется, там могут быть сильные вещи. Если кто-то из лидеров не заблокирует, то могут быть сильные вещи", — отметил президент Украины.

В частности, он предположил, что задержка с новым пакетом санкций США против России была прогнозируема "из-за того, что Америка ждала уступок со стороны РФ".

Напомним, что недавно сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, когда США будут принимать решение о введении новых санкций против России.

Ранее мы информировали, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против РФ уже на этой неделе.