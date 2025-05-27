Санкції проти Росії — Грем сказав, коли США вирішать запроваджувати обмеження

Республіканець Ліндсі Грем. Фото: Kevin Dietshc

Сенат США чекає на офіційну відповідь Москви щодо умов можливого припинення вогню в Україні. Лише після цього у Вашингтоні ухвалюватимуть рішення про можливе запровадження нових санкцій проти Росії.

Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, пише The Wall Street Journal.

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За словами Грема, президент США Дональд Трамп попросив російського лідера Володимира Путіна озвучити конкретні умови припинення бойових дій.

"Президент Трамп попросив Володимира Путіна надати перелік умов для припинення вогню. Залежно від відповіді Росії ми зрозуміємо, який курс обрати", — сказав Грем.

Республіканець також додав, що Сенат США готовий до "будь-якого розвитку подій".

Сенатор Грем вже підготував законопроєкт, який передбачає жорсткі обмеження проти РФ у разі її відмови припинити агресію. Серед іншого документ пропонує запровадити первинні та вторинні санкції, а також встановити 500% мита для держав, які закуповують російські нафту, газ, уран та інші ресурси.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Москви цього тижня.

Також ми повідомляли, що Європейська комісія готує 18-й пакет санкцій проти Росії. Ймовірно, він стане наймасштабнішим з лютого 2022 року.