Санкции против России - Грэм сказал, когда США решат вводить ограничения

Республиканец Линдси Грэм. Фото: Kevin Dietshc

Сенат США ждет официального ответа Москвы относительно условий возможного прекращения огня в Украине. Только после этого в Вашингтоне будут принимать решение о возможном введении новых санкций против России.

Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, пишет The Wall Street Journal.

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По словам Грэма, президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина озвучить конкретные условия прекращения боевых действий.

"Президент Трамп попросил Владимира Путина предоставить перечень условий для прекращения огня. В зависимости от ответа России мы поймем, какой курс выбрать", — сказал Грэм.

Республиканец также добавил, что Сенат США готов к "любому развитию событий".

Сенатор Грэм уже подготовил законопроект, который предусматривает жесткие ограничения против РФ в случае ее отказа прекратить агрессию. Среди прочего документ предлагает ввести первичные и вторичные санкции, а также установить 500% пошлины для государств, которые закупают российские нефть, газ, уран и другие ресурсы.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе.

Также мы сообщали, что Европейская комиссия готовит 18-й пакет санкций против России. Вероятно, он станет самым масштабным с февраля 2022 года.