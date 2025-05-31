Трамп відповів, чи підтримує ідею нових санкцій проти РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп висловився щодо законопроєкту Грема-Блюменталя про запровадження санкцій проти Росії. Він поки не знає, чи підтримає документ.

Про це Трамп сказав на об’єднаній базі Ендрюс у Меріленді, передають Новини.LIVE.

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Журналісти запитали Трампа, чи підтримує він законопроєкт сенатора США Ліндсі Грема про введення санкцій проти Росії.

"Не знаю, треба глянути. Розгляну його", — відповів американський президент.

Зазначимо, що днями Грем відвідав Київ, де під час пресконференції заявив, що США готові запровадити жорсткі санкції проти Росії та країн, які купують російську нафту. Він переконаний, що Україна не має програти цю війну.

"Якщо ви подивитеся на карту рік тому і подивитеся на неї сьогодні, вона практично не змінилася", — сказав сенатор.

Нагадаємо, Трамп заявив, що підвищить мита на імпорт сталі та алюмінію в США.

Також американський президент висловився щодо можливого помилування репера P.Diddy.