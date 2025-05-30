Що Трамп сказав про Зеленського та Путіна 30 травня - деталі

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У п'ятницю, 30 травня, президент США Дональд Трамп охарактеризував президента України Володимира Зеленського як "дуже впертого". Крім того, він висловив розчарування діями Росії під час мирних переговорів.

Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції в Овальному кабінеті у пʼятницю, 30 травня.

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"Я маю справу з дуже впертими людьми — і Путін, і Зеленський дуже вперті", — сказав Трамп.

Водночас він уникнув прямої відповіді на запитання про те, ким для нього є президент РФ — "хорошим" чи "поганим хлопцем". Натомість Трамп заявив, що має з Путіним тривалий досвід взаємодії: "Ми з ним пройшли через багато речей".

Окремо Трамп прокоментував ракетні удари Росії по Україні під час переговорного процесу, назвавши їх несподіваними та неприйнятними.

"Мені довелося побачити речі, які мене дуже здивували. Ракети, якими обстрілювали такі міста, як Київ, під час переговорів, які, можливо, були близькі до завершення… Я побачив речі, які мене здивували. А я не люблю, коли мене дивують. Тому я дуже розчарований", — підкреслив Трамп.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив, що Ілон Маск не планує залишати політичну сферу. За його словами, Маск і надалі матиме вплив на державні справи.

Крім того, ексрадник Білого дому Джон Болтон висловив думку, що президент США Дональд Трамп може відмовитися від підтримки України. На його переконання, причиною такого кроку може стати прагнення отримати Нобелівську премію миру.