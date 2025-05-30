Трамп розповів, чи залишиться Маск в уряді США

Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск не збирається йти з політики. За його словами, він залишиться дотичним до уряду.

Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції в Овальному кабінеті у пʼятницю, 30 травня.

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Маск залишиться дотичним до уряду США

"Ілон справді не збирається йти. Він буде постійно бігати туди-сюди", — зауважив Трамп.

Трамп зазначив, що Маск багато чого буде робити. За його словами, мільярдер залишається дотичним до уряду США.

Лідер Штатів додав, що служіння Маска Штатам — "безцінне".

Нагадаємо, Маск повідомив, що завершив свою роботу в адміністрації Дональда Трампа.

Крім того, лідер США не згадував про Маска у соцмережах понад місяць. Він став "вкрай непопулярним" серед виборців по всьому спектру,