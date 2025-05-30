Трамп розповів, чи залишиться Маск в уряді США

Трамп пояснив, чи йде Маск назавжди з уряду США
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск не збирається йти з політики. За його словами, він залишиться дотичним до уряду.
Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції в Овальному кабінеті у пʼятницю, 30 травня.
Маск залишиться дотичним до уряду США
"Ілон справді не збирається йти. Він буде постійно бігати туди-сюди", — зауважив Трамп.
Трамп зазначив, що Маск багато чого буде робити. За його словами, мільярдер залишається дотичним до уряду США.
Лідер Штатів додав, що служіння Маска Штатам — "безцінне".
Нагадаємо, Маск повідомив, що завершив свою роботу в адміністрації Дональда Трампа.
Крім того, лідер США не згадував про Маска у соцмережах понад місяць. Він став "вкрай непопулярним" серед виборців по всьому спектру,
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