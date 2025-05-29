Маск заявив, що його термін спецдержслужбовцем у Трампа добігає кінця

Робота Маска спецдержслужбовцем у Трампа добігає кінця
Мільярдер Ілон Маск заявив, що його час в адміністрації Трампа "добіг кінця". Раніше йому було надано особливий статус державного службовця, щоб керувати Департаментом ефективності державного управління.
Про це повідомляє CNN і сам Маск у себе в соцмережі Х.
Маск залишає команду Трампа
Під час свого керівництва DOGE Ілон Маск курирував великі скорочення федеральної робочої сили в рамках зусиль адміністрації Трампа зі скорочення федеральних витрат. Тепер він відходить від цієї ролі.
"Оскільки мій запланований термін як спеціального державного службовця добігає кінця, я б хотів подякувати президенту США Дональду Трампу за можливість скоротити болючі витрати. Місія DOGE з часом буде тільки зміцнюватися, оскільки вона стане способом життя всього уряду", — написав він у соцмережі Х.
Пост Маска з'явився після того, як він висловив занепокоєння з приводу масштабного пакету заходів Трампа зі скорочення податків і витрат. Зокрема, мільярдер в інтерв'ю CBS сказав, що на його думку, такий крок призведе до збільшення дефіциту бюджету і підірве зусилля DOGE.
Нагадаємо, у квітні Axios писало, що Трамп скасував закрите засідання Пентагону, щоб на нього не потрапив Маск.
Також ми повідомляли, що Трамп наприкінці квітня сказав Маску, що той може залишатися в команді стільки, скільки захоче.
Читайте Новини.LIVE!