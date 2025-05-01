Трамп натякнув, що Маск може працювати в адміністрації стільки, скільки захоче

Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Мільярдер Ілон Маск похвалив успіхи адміністрації президента США Дональда Трампа, натякнувши на свій відхід. Однак американський лідер почав хвалили бізнесмена і заявив, що той може залишатися стільки, скільки захоче.

Про це повідомляє Telegram Elon Musk українською.

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Що сказали Маск і Трамп

"Ви знаєте, американський народ проголосував за безпечні кордони, безпечні міста та розумні витрати. І це те, що вони отримали. Колосальний обсяг досягнутий в перші сто днів. Як усі казали, це більше, ніж було досягнуто за будь-якої адміністрації раніше коли-небудь", — сказал гендиректор компанії Tesla.

У відповідь Трамп подякував Маску за допомогу, зазначивши, що він багато пожертвував і з ним поводилися несправедливо. Бізнесмен сказав, що "вони люблять підпалювати мої машини, що не дуже добре". У свою чергу американський лідер наголосив на наступному:

"До вас ставилися несправедливо, але переважна більшість людей у цій країні дійсно поважають і цінують вас, і ця кімната може сказати це дуже переконливо. Справді, ти був величезною допомогою. Ти відкрив очі багатьом людям на те, що можна зробити. І ми просто хочемо тобі дуже подякувати. І знаєш, ти запрошений залишатися стільки, скільки захочеш, в якийсь момент, бо він хоче повернутися додому, до своїх машин", — сказав Трамп.

Нагадаємо, місяць тому у ЗМІ була інформація, що Дональд Трамп має плани щодо звільнення Ілона Маска, який займає посаду керівника Департаменту ефективності держуправління (DOGE) та радника адміністрації.

Також ми писали, що близько двох тижнів тому згідно інформації Axios, Трамп скасував брифінг у Пентагоні, щоб на нього не потрапив мільярдер.