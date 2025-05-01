Трамп намекнул, что Маск может работать в администрации столько, сколько захочет

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Миллиардер Илон Маск похвалил успехи администрации президента США Дональда Трампа, намекнув на свой уход. Однако американский лидер начал хвалили бизнесмена и заявил, что тот может оставаться столько, сколько захочет.

Об этом сообщает Telegram Elon Musk на украинском языке.

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Что сказали Маск и Трамп

"Вы знаете, американский народ проголосовал за безопасные границы, безопасные города и разумные расходы. И это то, что они получили. Колоссальный объем достигнут в первые сто дней. Как все говорили, это больше, чем было достигнуто при любой администрации ранее когда-либо", — сказал гендиректор компании Tesla.

В ответ Трамп поблагодарил Маска за помощь, отметив, что он много пожертвовал и с ним обращались несправедливо. Бизнесмен сказал, что "они любят поджигать мои машины, что не очень хорошо". В свою очередь американский лидер отметил следующее:

"К вам относились несправедливо, но подавляющее большинство людей в этой стране действительно уважают и ценят вас, и эта комната может сказать это очень убедительно. Действительно, ты был огромной помощью. Ты открыл глаза многим людям на то, что можно сделать. И мы просто хотим тебя поблагодарить. И знаешь, ты приглашен оставаться столько, сколько захочешь, в какой-то момент, потому что он хочет вернуться домой, к своим машинам", — сказал Трамп.

Напомним, месяц назад в СМИ была информация, что Дональд Трамп имеет планы по увольнению Илона Маска, который занимает должность руководителя Департамента эффективности госуправления (DOGE) и советника администрации.

Также мы писали, что около двух недель назад согласно информации Axios, Трамп отменил брифинг в Пентагоне, чтобы на него не попал миллиардер.