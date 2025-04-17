Брифінг у Пентагоні міг бути присвячений Китаю, тому Трамп не хотів, щоб там був Маск, адже той має з Пекіном близькі зв'язки у бізнесі

Дональд Трамп та Ілон Маск. Фото: росЗМІ

Після місяця інтриг, які точились навколо закритого засідання Пентагону та присутності на ньому Ілона Маска, стали випливати деякі подробиці. Виявилось, що сам Трамп скасував брифінг, щоб на нього не потрапив Маск.

Подробиці скандалу повідомляє Axios.

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З'ясувалось, що запланована присутність Маска на зустрічі у Пентагоні, яка мала б бути присвячена Китаю, дуже не сподобалась Трампу. На брифінгу могли розглядатись плани військових дій у випадку конфлікту між двома державами. Трамп наказав скасувати зустріч своїм підлеглим.

Цей скандал швидко розійшовся по ЗМІ через джерела в адміністрації. Трамп та Маск намагались від цих чуток відхреститись, а міністр оборони США Піт Хегсет знайшов винних у витоках і звільнив їх з посад.

Попри те, що президент США зберігає позитивне ставлення до Ілона Маска, існують певні обмеження, кажуть джерела Axios. Високопоставлений чиновник з адміністрації Трампа повідомив на умовах анонімності, що Маск має значний бізнес в Китаї та у нього тісні зв'язки з китайськими партнерами. Тому участь у такому брифінгу була б недоречною.

Раніше повідомлялось, що Ілон Маск не потрібен Дональду Трампу, але подобається йому. Про це президент США заявив під час спілкування з журналістами.

Також ми повідомляли, що демократи вимагають від Трампа, щоб той звільнив Маска. Конгресмени нагадують, що на посаді спеціального держслужбовця можна перебувати не більш ніж 130 днів на рік. У Маска цей термін скінчиться 30 травня.