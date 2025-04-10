У Конгресі вимагають звільнення Маска до 30 травня, — Axios

Американський бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters

Конгресмени від Демократичної партії США вимагають від президента Дональда Трампа звільнення Ілона Маска. Вони наголосили, що він може перебувати на посаді не більше 130 днів на рік.

Про це пише видання Axios у четвер, 10 квітня.

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Вимагають звільнення Маска

Так, 77 членів Палати представників США звернулися з листом до Трампа та наголосили, що вимога закону передбачає перебування на посаді спеціального держслужбовця, яким наразі є Маск, не більше 130 днів на рік.

"Ми вимагаємо негайної публічної заяви від вашої адміністрації, де буде чітко сказано, що Маск піде у відставку і здасть всі повноваження щодо прийняття рішень, як цього вимагає закон, до 30 травня", — йдеться у листі.

Також конгресмени додали, що бізнесмен не зможе повернутися на держслужбу протягом року, якщо не відмовиться від участі у діяльності власних компаній.

Нагадаємо, видання The Washington Post писало, що Маск особисто звертався до Трампа стосовно тарифів.

Також нещодавно в соцмережі бізнесмен обізвав ідіотом радника Трампа Пітера Наварро.