Маск просить Трампа скасувати нові мита, — ЗМІ

Маск звернувся до Трампа щодо тарифів — деталі від WP
Американський мільярдер Ілон Маск особисто звернувся до президента США Дональда Трампа. Він попросив лідера Білого дому скасувати нові тарифи на імпорт товарів.
Про це пише The Washington Post у вівторок, 8 квітня.
Маск звернувся до Трампа
Спроба особистого звернення Маска до Трампа щодо скасування тарифів не мала результату: вчора американський президент пригрозив додатковими 50% митами на імпорт з Китаю.
Маск у соцмережі X опублікував відео, в якому консервативний економіст Мілтон Фрідман розповідав про переваги вільної міжнародної торгівлі на прикладі простого олівця. Він пояснив, що для створення цього предмету тисячам людей з усього світу довелося вступити в складну опосередковану співпрацю.
April 7, 2025
The Washington Post пише, що також Маск не погоджується з іншими членами коаліції Трампа з таких питань, як візи для кваліфікованих іммігрантів та підхід до державних витрат.
В одному з інтерв'ю бізнесмен сказав, що хотів би бачити "зону вільної торгівлі" між Європою і США. Як відомо, компанія Tesla залежить від постачання компонентів з усього світу.
Крім того, Маск хотів би, аби люди мали більше свободи пересуватися між країнами Європи і США і працювати в будь-якій з них, "якщо вони цього бажають".
"Це, безумовно, була моя порада президенту", — додав він.
Нагадаємо, на тлі нових тарифів США акції компанії Tesla різко обвалилися. У першому кварталі 2025 року постачання автомобілів впали до найнижчого рівня з 2022 року
А Трамп раніше заявляв, що його не турбують втрати фондових ринків. За його словами, "скоро все налагодиться".
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