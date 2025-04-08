Маск просить Трампа скасувати нові мита, — ЗМІ

Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск особисто звернувся до президента США Дональда Трампа. Він попросив лідера Білого дому скасувати нові тарифи на імпорт товарів.

Про це пише The Washington Post у вівторок, 8 квітня.

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Маск звернувся до Трампа

Спроба особистого звернення Маска до Трампа щодо скасування тарифів не мала результату: вчора американський президент пригрозив додатковими 50% митами на імпорт з Китаю.

Маск у соцмережі X опублікував відео, в якому консервативний економіст Мілтон Фрідман розповідав про переваги вільної міжнародної торгівлі на прикладі простого олівця. Він пояснив, що для створення цього предмету тисячам людей з усього світу довелося вступити в складну опосередковану співпрацю.

The Washington Post пише, що також Маск не погоджується з іншими членами коаліції Трампа з таких питань, як візи для кваліфікованих іммігрантів та підхід до державних витрат.

В одному з інтерв'ю бізнесмен сказав, що хотів би бачити "зону вільної торгівлі" між Європою і США. Як відомо, компанія Tesla залежить від постачання компонентів з усього світу.

Крім того, Маск хотів би, аби люди мали більше свободи пересуватися між країнами Європи і США і працювати в будь-якій з них, "якщо вони цього бажають".

"Це, безумовно, була моя порада президенту", — додав він.

Нагадаємо, на тлі нових тарифів США акції компанії Tesla різко обвалилися. У першому кварталі 2025 року постачання автомобілів впали до найнижчого рівня з 2022 року

А Трамп раніше заявляв, що його не турбують втрати фондових ринків. За його словами, "скоро все налагодиться".