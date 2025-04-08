Маск просит Трампа отменить новые пошлины, - СМИ

Американский миллиардер Илон Маск. Фото: Reuters

Американский миллиардер Илон Маск лично обратился к президенту США Дональду Трампу. Он попросил лидера Белого дома отменить новые тарифы на импорт товаров.

Об этом пишет The Washington Post во вторник, 8 апреля.

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Маск обратился к Трампу

Попытка личного обращения Маска к Трампу об отмене тарифов не имела результата: вчера американский президент пригрозил дополнительными 50% пошлинами на импорт из Китая.

Маск в соцсети X опубликовал видео, в котором консервативный экономист Милтон Фридман рассказывал о преимуществах свободной международной торговли на примере простого карандаша. Он объяснил, что для создания этого предмета тысячам людей со всего мира пришлось вступить в сложное опосредованное сотрудничество.

The Washington Post пишет, что также Маск не соглашается с другими членами коалиции Трампа по таким вопросам, как визы для квалифицированных иммигрантов и подход к государственным расходам.

В одном из интервью бизнесмен сказал, что хотел бы видеть "зону свободной торговли" между Европой и США. Как известно, компания Tesla зависит от поставок компонентов со всего мира.

Кроме того, Маск хотел бы, чтобы люди имели больше свободы передвигаться между странами Европы и США и работать в любой из них, "если они этого желают".

"Это, безусловно, был мой совет президенту", — добавил он.

Напомним, на фоне новых тарифов США акции компании Tesla резко обвалились. В первом квартале 2025 года поставки автомобилей упали до самого низкого уровня с 2022 года

А Трамп ранее заявлял, что его не беспокоят потери фондовых рынков. По его словам, "скоро все наладится".