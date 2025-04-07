Маск про Діомед — бізнесмен опублікував відео про "близькість" США та Росії

Американський мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський бізнесмен Ілон Маск поділився відео, в якому розповідається, що між США та Росією є лише 2,4 милі, які можна подолати пішки. Таким чином він хотів продемонструвати "близькість" двох країн.

Про це стало відомо з відео Маска у соцмережі Х.

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Маск підкреслив, що материки США та Росії розділяє Берингова протока, зокрема ділянка між островами Малий та Великий Діомед. Острів Малий Діомед належить США, а Великий — Росії.

На російському острові розміщується лише військовий персонал, тоді як на американському острові проживає 82 особи.

Діомед, по суті, є найближчим до Росії американським населеним пунктом, і між ними лише дві милі води. Проте цікаво, що взимку вода в Беринговій протоці замерзає, створюючи крижаний міст між країнами, що дозволяє пройти між ними суходолом.

Нагадаємо, тиждень тому президент США Дональд Трамп заявив, що Департамент ефективності державного управління (DOGE), очолюваний Маском, якоїсь миті припинить своє існування. Він пояснив це тим, що бізнесмен як спеціальний держслужбовець доступний йому лише протягом 130 днів.

Також Politico писало, що Трамп повідомив своєму оточенню про плани звільняти Ілона Маска, підсумок нібито станеться найближчими тижнями. Однак у Білому домі цю інформацію спростували.