Маск о Диомеде — бизнесмен опубликовал видео о "близости" США и России

Американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск. Фото: Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск поделился видео, в котором рассказывается, что между США и Россией есть только 2,4 мили, которые можно преодолеть пешком. Таким образом он хотел продемонстрировать "близость" двух стран.

Об этом стало известно из видео Маска в соцсети Х.

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Маск подчеркнул, что материки США и России разделяет Берингов пролив, в частности участок между островами Малый и Большой Диомед. Остров Малый Диомед принадлежит США, а Большой — России.

На российском острове размещается только военный персонал, тогда как на американском острове проживает 82 человека.

Диомед, по сути, является ближайшим к России американским населенным пунктом, и между ними всего лишь две мили воды. Однако интересно, что зимой вода в Беринговом проливе замерзает, создавая ледяной мост между странами, что позволяет пройти между ними по суше.

Напомним, неделю назад президент США Дональд Трамп заявил, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый Маском, в какой-то момент прекратит свое существование. Он объяснил это тем, что бизнесмен как специальный госслужащий доступен ему только в течение 130 дней.

Также Politico писало, что Трамп сообщил своему окружению о планах увольнять Илона Маска, итог якобы произойдет в ближайшие недели. Однако в Белом доме эту информацию опровергли.