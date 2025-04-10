В Конгрессе требуют увольнения Маска до 30 мая, — Axios

Демократы требуют от Трампа уволить Маска — детали
Конгрессмены от Демократической партии США требуют от президента Дональда Трампа увольнения Илона Маска. Они отметили, что он может находиться в должности не более 130 дней в году.
Об этом пишет издание Axios в четверг, 10 апреля.
Требуют увольнения Маска
Так, 77 членов Палаты представителей США обратились с письмом к Трампу и отметили, что требование закона предусматривает пребывание на должности специального госслужащего, которым сейчас является Маск, не более 130 дней в году.
"Мы требуем немедленного публичного заявления от вашей администрации, где будет четко сказано, что Маск уйдет в отставку и сдаст все полномочия по принятию решений, как этого требует закон, до 30 мая", — говорится в письме.
Также конгрессмены добавили, что бизнесмен не сможет вернуться на госслужбу в течение года, если не откажется от участия в деятельности собственных компаний.
Напомним, издание The Washington Post писало, что Маск лично обращался к Трампу относительно тарифов.
Также недавно в соцсети бизнесмен обозвал идиотом советника Трампа Питера Наварро.
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