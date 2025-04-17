Брифинг в Пентагоне мог быть посвящен Китаю, поэтому Трамп не хотел, чтобы там был Маск, ведь тот имеет с Пекином близкие связи в бизнесе

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: росСМИ

После месяца интриг, которые велись вокруг закрытого заседания Пентагона и присутствия на нем Илона Маска, стали всплывать некоторые подробности. Оказалось, что сам Трамп отменил брифинг, чтобы на него не попал Маск.

Подробности скандала сообщает Axios.

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Выяснилось, что запланированное присутствие Маска на встрече в Пентагоне, которая должна была бы быть посвящена Китаю, очень не понравилась Трампу. На брифинге могли рассматриваться планы военных действий в случае конфликта между двумя государствами. Трамп приказал отменить встречу своим подчиненным.

Этот скандал быстро разошелся по СМИ через источники в администрации. Трамп и Маск пытались от этих слухов откреститься, а министр обороны США Пит Хегсет нашел виновных в утечках и уволил их с должностей.

Несмотря на то, что президент США сохраняет положительное отношение к Илону Маску, существуют определенные ограничения, говорят источники Axios. Высокопоставленный чиновник из администрации Трампа сообщил на условиях анонимности, что Маск имеет значительный бизнес в Китае и у него тесные связи с китайскими партнерами. Поэтому участие в таком брифинге было бы неуместным.

Ранее сообщалось, что Илон Маск не нужен Дональду Трампу, но нравится ему. Об этом президент США заявил во время общения с журналистами.

Также мы сообщали, что демократы требуют от Трампа, чтобы тот уволил Маска. Конгрессмены напоминают, что на должности специального госслужащего можно находиться не более 130 дней в году. У Маска этот срок истечет 30 мая.