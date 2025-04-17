Брифинг в Пентагоне мог быть посвящен Китаю, поэтому Трамп не хотел, чтобы там был Маск, ведь тот имеет с Пекином близкие связи в бизнесе

Трамп лично не пустил Маска в Пентагон — что известно о скандале
После месяца интриг, которые велись вокруг закрытого заседания Пентагона и присутствия на нем Илона Маска, стали всплывать некоторые подробности. Оказалось, что сам Трамп отменил брифинг, чтобы на него не попал Маск.
Подробности скандала сообщает Axios.
Почему Трамп не захотел пускать Маска в Пентагон
Выяснилось, что запланированное присутствие Маска на встрече в Пентагоне, которая должна была бы быть посвящена Китаю, очень не понравилась Трампу. На брифинге могли рассматриваться планы военных действий в случае конфликта между двумя государствами. Трамп приказал отменить встречу своим подчиненным.
Этот скандал быстро разошелся по СМИ через источники в администрации. Трамп и Маск пытались от этих слухов откреститься, а министр обороны США Пит Хегсет нашел виновных в утечках и уволил их с должностей.
Несмотря на то, что президент США сохраняет положительное отношение к Илону Маску, существуют определенные ограничения, говорят источники Axios. Высокопоставленный чиновник из администрации Трампа сообщил на условиях анонимности, что Маск имеет значительный бизнес в Китае и у него тесные связи с китайскими партнерами. Поэтому участие в таком брифинге было бы неуместным.
Ранее сообщалось, что Илон Маск не нужен Дональду Трампу, но нравится ему. Об этом президент США заявил во время общения с журналистами.
Также мы сообщали, что демократы требуют от Трампа, чтобы тот уволил Маска. Конгрессмены напоминают, что на должности специального госслужащего можно находиться не более 130 дней в году. У Маска этот срок истечет 30 мая.
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