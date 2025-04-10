Трамп пояснив, як ставиться до Маска та навіщо придбав автомобіль Tesla

Дональд Трамп та Ілон Маск. Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC

Ілон Маск не потрібен Дональду Трампу, але подобається йому. Американський лідер визнає результативність роботи мільярдера.

Про це президент США заявив під час спілкування з журналістами.

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"Ілон мені не потрібен, просто подобається. Але скажу: цей хлопець зробив фантастичну роботу", — заявив Трамп.

Також додав, що придбав Tesla, однак насправді автомобіль, який коштував "купу грошей", йому не треба.

"Знаєте, що я з нею (з автівкою Tesla, — Ред.) роблю? Даю людям в офісі покататися... Це шикарно. Я зробив це як знак підтримки. Багато людей так зробили. Просто показати підтримку, бо він (Ілон Маск, — Ред.) зробив неймовірну роботу, але з ним не по-людськи поводилися", — заявив американський лідер.

Нагадаємо, радник Дональда Трампа з питань мит Пітер Наварро заявив, що Ілон Маск є не виробником автомобілів, а збирачем. У відповідь власник Tesla назвав його ідіотом.

Також ми повідомляли, що демократи вимагають від Трампа, щоб той звільнив Маска. Конгресмени нагадують, що на посаді спеціального держслужбовця можна перебувати не більш ніж 130 днів на рік. У Маска цей термін скінчиться 30 травня.