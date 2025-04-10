Трамп объяснил, как относится к Маску и зачем приобрел автомобиль Tesla

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC

Илон Маск не нужен Дональду Трампу, но нравится ему. Американский лидер признает результативность работы миллиардера.

Об этом президент США заявил во время общения с журналистами.

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"Илон мне не нужен, просто нравится. Но скажу: этот парень сделал фантастическую работу", — заявил Трамп.

Также он добавил, что приобрел Tesla, однако на самом деле автомобиль, который стоил "кучу денег" ему не нужен.

"Знаете, что я с ней (с машиной Tesla, — Ред.) делаю? Даю людям в офисе покататься... Это шикарно. Я сделал это как знак поддержки. Многие люди так сделали. Просто показать поддержку, потому что он (Илон Маск, — Ред.) сделал невероятную работу, но с ним не по-человечески обращались", — заявил американский лидер.

Напомним, советник Дональда Трампа по вопросам пошлин Питер Наварро заявил, что Илон Маск является не производителем автомобилей, а сборщиком. В ответ владелец Tesla назвал его идиотом.

Также мы сообщали, что демократы требуют от Трампа, чтобы тот уволил Маска. Конгрессмены напоминают, что на должности специального госслужащего можно находиться не более 130 дней в году. У Маска этот срок истечет 30 мая.