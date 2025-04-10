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Не нужен, просто нравится, — Дональд Трамп об Илоне Маске

10 апреля 2025 23:25
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Трамп объяснил, как относится к Маску и зачем приобрел автомобиль Tesla
Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Илон Маск не нужен Дональду Трампу, но нравится ему. Американский лидер признает результативность работы миллиардера.

Об этом президент США заявил во время общения с журналистами.

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Отношение Дональда Трампа к Илону Маску

"Илон мне не нужен, просто нравится. Но скажу: этот парень сделал фантастическую работу", — заявил Трамп.

Также он добавил, что приобрел Tesla, однако на самом деле автомобиль, который стоил "кучу денег" ему не нужен.

"Знаете, что я с ней (с машиной Tesla, — Ред.) делаю? Даю людям в офисе покататься... Это шикарно. Я сделал это как знак поддержки. Многие люди так сделали. Просто показать поддержку, потому что он (Илон Маск, — Ред.) сделал невероятную работу, но с ним не по-человечески обращались", — заявил американский лидер.

Напомним, советник Дональда Трампа по вопросам пошлин Питер Наварро заявил, что Илон Маск является не производителем автомобилей, а сборщиком. В ответ владелец Tesla назвал его идиотом.

Также мы сообщали, что демократы требуют от Трампа, чтобы тот уволил Маска. Конгрессмены напоминают, что на должности специального госслужащего можно находиться не более 130 дней в году. У Маска этот срок истечет 30 мая.

США Илон Маск Дональд Трамп Tesla автомобиль
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