Маск заявил, что его срок спецгосслужащим у Трампа подходит к концу

Илон Маск рядом с Дональдом Трампом. Фото: Reuters

Миллиардер Илон Маск заявил, что его время в администрации Трампа "подошло к концу". Ранее ему был предоставлен особый статус государственного служащего, чтобы руководить Департаментом эффективности государственного управления.

Об этом сообщает CNN и сам Маск у себя в соцсети Х.

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Во время своего руководства DOGE Маск курировал крупные сокращения федеральной рабочий силы в рамках усилий администрации Трампа по сокращению федеральных расходов. Теперь он отходит от этой роли.

"Поскольку мой запланированный срок в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я бы хотел поблагодарить президента США Дональда Трампа за возможность сократить болезненные расходы. Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни всего правительства", — написал он в соцсети Х.

Пост Маска появился после того, как он выразил обеспокоенность по поводу масштабного пакета мер Трампа по сокращению налогов и расходов. В частности, миллиардер в интервью CBS сказал, что по пот мнению, такой шаг приведет к увеличению дефицита бюджета и подорвет усилия DOGE.

Напомним, в апреле Axios писало, что Трамп отменил закрытое заседание Пентагона, чтобы на него не попал Маск.

Также мы сообщали, что Трамп в конце апреля сказал Маску, что тот может оставаться в команде столько, сколько захочет.