Трамп рассказал, останется ли Маск в правительстве США

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Илон Маск не собирается уходить из политики. По его словам, он останется причастным к правительству.

Об этом Дональд Трамп сказал на пресс-конференции в Овальном кабинете в пятницу, 30 мая.

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Маск останется причастным к правительству США

"Илон действительно не собирается уходить. Он будет постоянно бегать туда-сюда", — отметил Трамп.

Трамп отметил, что Маск многое будет делать. По его словам, миллиардер остается причастным к правительству США.

Лидер Штатов добавил, что служение Маска Штатам — "бесценно".

Напомним, Маск сообщил, что завершил свою работу в администрации Дональда Трампа.

Кроме того, лидер США не упоминал о Маске в соцсетях более месяца. Он стал "крайне непопулярным" среди избирателей по всему спектру,