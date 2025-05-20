Politico з'ясувало, що Трамп не згадує Маска у своїх постах уже понад місяць

Ілон Маск і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лише кілька місяців тому мільярдер Ілон Маск був невід'ємною частиною команди президента США Дональда Трампа. Однак очільник Білого дому вже понад місяць не згадує його у своїх соцмережах.

Відповідний факт з'ясували журналісти Politico та розібралися, чому та сталося.

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Чому Трамп перестав згадувати Маска

Для початку видання зазначає, наскільки Маск прив'язаний був до "світу Трампа". Зокрема, він позував поруч із президентом на галявині Білого дому, літав на борту Air Force One, був присутнім на засіданнях кабміну і не тільки. Однак нині зникає з політичного авангарду.

Якщо раніше ім'я "Ілон Маск" було практично невід'ємним від Трампа, то тепер ледь вимовляється в колах MAGA. Ні самим президентом США, ні його командою, ні навіть законодавцями. За даними Politico, мовчання може мати політичні переваги для республіканців. Маск став "вкрай непопулярним" серед виборців по всьому спектру, і члени Республіканської партії побоюються його популярності, що падає.

Politico пише, що хоч Трамп раніше публікував пости про Маска, який пожертвував 290 млн доларів на кампанію республіканців 2024 року, приблизно 4 рази на тиждень, але зараз він не згадував бізнесмена у своїх постах уже понад місяць. Деякі представники Республіканської партії описали Маска як "політично токсичного".

"З ним покінчено, все скінчено, він пішов. Опитування показують жахливі результати. Люди його ненавидять", — сказало одне з джерел серед республіканців.

Навіть кампанія Трампа зі збору коштів, яка колись пов'язувала ім'я Маска із закликами пожертви, відступила. У лютому згадки мільярдера були звичайною справою в передвиборчих електронних листах. До травня вони практично зникли, згідно з аналізом видання.

Роль Маска в уряді на посаді глави Департаменту ефективності державного управління (DOGE) була предметом обговорень у перші дні правління Трампа, але оскільки зараз на порядку денному домінують тарифи та імміграція, навіть його суперечливі зусилля зі скорочення витрат втратили свою гостроту.

При цьому, як пише Politico, Маск залишається фоном (примарою) для демократів, які не поспішають відмовлятися від нього як від конкурента в передвиборчій кампанії. Він, як і раніше, з'являється в рекламі, особливо в округах, що коливаються, часто в парі з Трампом.

Крім того, хоч публічна згадка Маска знизилася, але це не означає, що у нього немає доступу або впливу. Ще минулого тижня він був серед керівників технологічних компаній, які долучилися до Трампа в Саудівській Аравії, потискаючи руки лідерам країни та виступаючи на інвестиційному форумі.

Нагадаємо, днями ми писали, як і чому Трамп "розлюбив" Маска. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Також ми повідомляли, що на початку травня Трамп заявив, що Маск може залишатися в його адміністрації.