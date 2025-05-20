Politico выяснило, что Трамп не упоминает Маска в своих постах уже больше месяца

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Всего несколько месяцев назад миллиардер Илон Маск был неотъемлемой частью команды президента США Дональда Трампа. Однако глава Белого дома уже больше месяца не упоминает его в своих соцсетях.

Соответствующий факт выяснили журналисты Politico и разобрались, почему та произошло.

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Почему Трамп перестал упоминать Маска

Для начала издание отмечает, насколько Маск привязан был к "миру Трампа". В частности, он позировал рядом с президентом на лужайке Белого дома, летал на борту Air Force One, присутствовал на заседаниях кабмина и не только. Однако сейчас исчезает из политического авангарда.

Если раньше имя "Илон Маск" было практически неотъемлемым от Трампа, то теперь едва произносится в кругах MAGA. Ни самим президентом США, ни его командой, ни даже законодателями. По данным Politico, молчание может иметь политические преимущества для республиканцев. Маск стал "крайне непопулярен" среди избирателей по всему спектру, и члены Республиканской партии опасаются его падающей популярности.

Politico пишет, что хоть Трамп раньше публиковал посты о Маске, который пожертвовал 290 млн долларов на кампанию республиканцев 2024 года, примерно 4 раза в неделю, но сейчас он не упоминал бизнесмена в своих постах уже больше месяца. Некоторые представители Республиканской партии описали маска как "политически токсичного".

"С ним покончено, все кончено, он ушел. Опросы показывают ужасные результаты. Люди его ненавидят", — сказал один из источников среди республиканцев.

Даже кампания Трампа по сбору средств, которая когда связывала имя Маска с призывами пожертвования, отступила. В февраля упоминания миллиардера были обычным делом в предвыборных электронных письмах. К маю они практически исчезли, согласно анализу издания.

Роль Маска в правительстве на посту главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) была предметом обсуждений в первые дни правления Трампа, но поскольку сейчас в повестке дня доминируют тарифы и иммиграция, даже его противоречивые усилия по сокращению расходов утратили свою остроту.

При этом, как пишет Politico, Маск остается фоном (призраком) для демократов, которые не спешат отказываться от него как от конкурента в предвыборной кампании. Он по-прежнему появляется в рекламе, особенно в колеблющихся округах, часто в паре с Трампом.

Кроме того, хоть публичное упоминание Маска снизилось, но это не значит, что у него нет доступа или влияния. Еще на прошлой неделе он был среди руководителей технологических компаний, которые присоединились к Трампа в Саудовской Аравии, пожимая руки лидерам страны и выступая на инвестиционном форуме.

Напомним, на днях ми писали, как и почему Трамп "разлюбил" Маска. Подробнее об этом читайте по этой ссылке.

Также мы сообщали, что в начале мая Трамп заявил, что Маск может оставаться в его администрации.