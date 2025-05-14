Ілон Маск і Дональд Трамп — від політичного союзу до розриву

Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Дональд Трамп у січні цього року офіційно став президентом США та, звісно ж, привів у Білий дім свою команду. Одним із ключових "трампістів" у новій адміністрації Штатів відразу став мультимільярдер Ілон Маск.

Ілон Маск очолив Департамент ефективності уряду, більш відомий як DOGE. Цей департамент у перші місяці керівництва Трампа став головним "хедлайнером" новин у країні.

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Він зайнявся глобальним скороченням кадрів на державній роботі, перерозподілом коштів, які виділялись Конгресом, потрапляв у всі можливі та не дуже можливі скандали, навіть доклався до закриття "Голосу Америки" та "Радіо Свободи" (є шанс, що ненадовго).

Маска називали "сірим кардиналом", "справжнім віцепрезидентом", його вплив у якийсь момент, судячи із публікацій американських ЗМІ, був ледве не на рівні самого Трампа.

Цей вплив протримався трохи більш як три місяці. Прямо зараз Ілон Маск поступово знизив свою активність у ЗМІ, де, до речі, останнім часом прогнозували, що мільярдер відійде від активної роботи у Білому домі.

А ще отримав серйозні проблеми з бізнесом.

Що ж, насправді сталося, з фаворитом Трампа, з людиною, яка мала величезну підтримку з боку нинішнього президента США. Зараз спробуємо розібратись.

Мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Маск у Білому домі. Початок

Ілон Маск став одним із найбільших спонсорів передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Агентство AP, посилаючись на джерела, називало суму у 200 мільйонів доларів.

Дональд Трамп переміг. Ілон Маск отримав посаду. Навіть дві. По-перше, очолив новостворений департамент ефективності (DOGE), по-друге — став старшим радником президента.

І, як то кажуть, "розвернувся наповну".

Маск посилив активність у соціальних мережах, він почав коментувати буквально все, починаючи з внутрішньої ситуації в країні, і завершуючи виборами у Німеччини. Politico пише, що "жертвами" нападів Маска стали щонайменше 13 країн: Велика Британія, Німеччина, Україна, Канада, Австралія, Бразилія, Ірландія, Румунія, Данія і Гренландія, Нідерланди, Венесуела, Фінляндія та загалом ЄС.

Коротка вибірка його резонансних дій та заяв:

Назвав Канаду несправжньою країною, а прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо — "дівчинкою".

Підтримав ультраправу німецьку партію "Альтернатива для Німеччини". Назвав президента Німеччини Штайнмайєра "тираном", а вже колишнього канцлера Олафа Шольца — "некомпетентним дурнем".

Назвав уряд Кіра Стармера в Британії "тиранічним" і провів голосування "Чи повинна Америка врятувати Британію від цього тиранічного уряду?

Його DOGE потрапив у ряд скандалів, які "прогриміли" на всю країну:

За даними WP, департамент Маска отримав доступ до дуже конфіденційної системи Міністерства юстиції США, у якій була інформація про мільйони нелегальних та легальних мігрантів.

Отримав звинувачення у порушенні кібербезпеки, тоді 10 Гб даних працівників зникли з держустанови.

Шокував окремими кадрами. Зокрема, у Reuters писали, що у DOGE працює 19-річний Едвард Корістін, який раніше нібито співпрацював із кіберзлочинним угрупованням EGodly, що займалося зломами, крадіжкою даних та переслідуванням агента ФБР.

Ще один працівник Маска, 25-річний Маріо Елез засвітився у соцмережах із радикальними висловлюваннями. Зокрема, він закликав до ненависті проти індійців, та писав, що "не заперечував би, якби Газа та Ізраїль були стерті з лиця Землі".

Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Маск у Білому домі. Середина

У лютому Дональд Трамп підкреслював, що Ілон Маск "робить чудову роботу". А ще "виявляє масштабні шахрайства, корупцію та марнотратство".

Вже в березні президент США, за даними Politico, зібрав міністрів та уточнив, що саме урядовці керують своїми відомствами, а не Маск.

Трамп тоді підкреслив, що Маск може давати рекомендації, але не ухвалювати односторонні рішення щодо персоналу та політики.

У квітні Дональд Трамп натякнув, що DOGE припинить своє існування, а Ілон Маск у якийсь момент повернеться керувати своїми компаніями Tesla та SpaceX.

Тут важливо зазначити, що Маск на роботі у Білому домі класифікується як тимчасовий державний службовець із 130-денним обмеженням на його службу. Згідно з цим призначенням, його повноваження закінчаться наприкінці травня.

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Маск у Білому домі. Проблеми

Ім'я Ілона Маска чітко ототожнюється з двома його ключовими компаніями — Tesla та SpaceX. Як мінімум у першої після появи Маска у Білому домі почалися проблеми.

Вже в березні акції Tesla обвалилися одразу на 15%, той день, 10 березня, став найгіршим для компанії на біржі з часів "ковідного" 2020 року.

Далі розпочався, а точніше продовжився бойкот Tesla у світі, який інколи доходив до актів відвертого вандалізму.

Все це відбувалось через резонансні висловлювання мільярдера, який свою провину, звісно ж не визнавав.

Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Pool via REUTERS

Маск у Білому домі. Кінець?

На початку квітня ЗМІ почали писати, що у Білому домі банально втомились від Маска.

Радники Трампа були незадоволені його постійною присутністю в оточенні президента. Відносини Маска з іншими працівниками Білого дому суттєво погіршились, у тому числі через роботу DOGE щодо скорочення відомств.

На фоні цього відбулись дві важливі події. Точніше, одна, яку, напевно все ж таки варто вважати ключовою.

Це були вибори до Верховного суду штату Вісконсін. Ці вибори виграла суддя Сюзан Кроуфорд, яку підтримували демократи. Виграла, попри серйозне протиборство з боку саме Ілона Маска, який навіть свої гроші вкладав у перемогу кандидата республіканців Бреда Шимела.

По суті, це стало першою поразкою адміністрації Трампа після приходу до влади. І, видається, ця поразка остаточно "качнула" Трампа у бік того, що щось варто змінювати.

Тим більше у Маска з'явився ще один серйозний опонент. Напевно, найсерйозніший серед усіх, що у нього були. Це голова апарату Білого дому Сюзан Вайлз, яку ЗМІ вже давно схарактеризувати як дуже наближену до Трампа.

Маск для неї, власне, теж набрид. Що, зрештою, і не дивно.

"Але потім пан Маск порушив кардинальне правило "Трампленду", наважившись критикувати політику президента та його призначенців — не один чи два рази, а з разючою послідовністю", — пише The NYT.

У виданні нагадали, як Маск висміяв заяву Білого дому про його конкурента Сема Альтмана, який готовий інвестувати мільярди доларів у центри обробки даних та у виробництво електроенергії, необхідної для живлення програм штучного інтелекту.

Ще Маск в інтерв'ю заявляв, що соціальне забезпечення "є найбільшою фінансовою пірамідою всіх часів", ігноруючи той факт, що президент пообіцяв не скорочувати такі витрати.

Він також висловив незгоду з політикою Трампа щодо нових масштабних тарифів, введених проти купи країн.

Вже 22 квітня Маск оголосив, що скорочує свою державну роботу, щоб проводити більше часу в Tesla. Це відбулось на фоні повідомлень ЗМІ, що рада директорів розглядає можливість його заміни на посаді виконавчого директора.

У першому кварталі 2025 року продажі автомобілів Tesla впали на 20 відсотків порівняно з попереднім роком. Прибутки впали на 70 відсотків.

SpaceX почуває себе значно краще, у тому числі завдяки державним контрактам. Проте, все ж абсолютно все натякає, що Маск потроху сходить з головної сцени Білого дому.

"Урок, який слід засвоїти з цього, полягає в тому, що в американській системі правління немає місця для необраного співпрезидента. Хоча вибори часто дають результати, яких ми не очікуємо або не бажаємо, ми вже давно довели, що краще жити з урядом, що складається з обраних посадовців та високопосадовців, які пройшли конституційно передбачену процедуру затвердження. Пан Маск вважав, що може бути винятком. І це стало його загибеллю", — резюмують в NYT.

Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Нагадаємо, у США здійнявся серйозний скандал, пов'язаний з бажанням Катару подарувати Дональду Трампу розкішний літак.

Сам Дональд Трамп зізнався, чого чекає від переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.