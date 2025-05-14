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Куди зник Ілон — як і чому Трамп "розлюбив" Маска

14 травня 2025 21:15
Олександр Ільющенков - редактор-аналітик
Олександр Ільющенков
редактор-аналітик
Ілон Маск і Дональд Трамп — від політичного союзу до розриву
Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Олександр Ільющенков - редактор-аналітик
Олександр Ільющенков
редактор-аналітик

Дональд Трамп у січні цього року офіційно став президентом США та, звісно ж, привів у Білий дім свою команду. Одним із ключових "трампістів" у новій адміністрації Штатів відразу став мультимільярдер Ілон Маск.

Ілон Маск очолив Департамент ефективності уряду, більш відомий як DOGE. Цей департамент у перші місяці керівництва Трампа став головним "хедлайнером" новин у країні.

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Він зайнявся глобальним скороченням кадрів на державній роботі, перерозподілом коштів, які виділялись Конгресом, потрапляв у всі можливі та не дуже можливі скандали, навіть доклався до закриття "Голосу Америки" та "Радіо Свободи" (є шанс, що ненадовго). 

Маска називали "сірим кардиналом", "справжнім віцепрезидентом", його вплив у якийсь момент, судячи із публікацій американських ЗМІ, був ледве не на рівні самого Трампа. 

Цей вплив протримався трохи більш як три місяці. Прямо зараз Ілон Маск поступово знизив свою активність у ЗМІ,  де, до речі, останнім часом прогнозували, що мільярдер відійде від активної роботи у Білому домі.

А ще отримав серйозні проблеми з бізнесом

Що ж, насправді сталося, з фаворитом Трампа, з людиною, яка мала величезну підтримку з боку нинішнього президента США. Зараз спробуємо розібратись.

Илон Маск
Мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Маск у Білому домі. Початок

Ілон Маск став одним із найбільших спонсорів передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Агентство AP, посилаючись на джерела, називало суму у 200 мільйонів доларів.

Дональд Трамп переміг. Ілон Маск отримав посаду. Навіть дві. По-перше, очолив новостворений департамент ефективності (DOGE), по-друге — став старшим радником президента.

І, як то кажуть, "розвернувся наповну".

Маск посилив активність у соціальних мережах, він почав коментувати буквально все, починаючи з внутрішньої ситуації в країні, і завершуючи виборами у Німеччини. Politico пише, що "жертвами" нападів Маска стали щонайменше 13 країн: Велика Британія, Німеччина, Україна, Канада, Австралія, Бразилія, Ірландія, Румунія, Данія і Гренландія, Нідерланди, Венесуела, Фінляндія та загалом ЄС. 

Коротка вибірка його резонансних дій та заяв: 

  • Назвав Канаду несправжньою країною, а прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо — "дівчинкою". 
  • Підтримав ультраправу німецьку партію "Альтернатива для Німеччини". Назвав президента Німеччини Штайнмайєра "тираном", а вже колишнього канцлера Олафа Шольца — "некомпетентним дурнем". 
  • Назвав уряд Кіра Стармера в Британії "тиранічним" і провів голосування "Чи повинна Америка врятувати Британію від цього тиранічного уряду?

 Його DOGE потрапив у ряд скандалів, які "прогриміли" на всю країну: 

  • За даними WP, департамент Маска отримав доступ до дуже конфіденційної системи Міністерства юстиції США, у якій була інформація про мільйони нелегальних та легальних мігрантів.
  • Отримав звинувачення у порушенні кібербезпеки, тоді 10 Гб даних працівників зникли з держустанови.
  • Шокував окремими кадрами. Зокрема, у Reuters писали, що у DOGE працює 19-річний Едвард Корістін, який раніше нібито співпрацював із кіберзлочинним угрупованням EGodly, що займалося зломами, крадіжкою даних та переслідуванням агента ФБР.
  • Ще один працівник Маска, 25-річний Маріо Елез засвітився у соцмережах із радикальними висловлюваннями. Зокрема, він закликав до ненависті проти індійців, та писав, що "не заперечував би, якби Газа та Ізраїль були стерті з лиця Землі".
Ілон Маск
Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Маск у Білому домі. Середина

У лютому Дональд Трамп підкреслював, що Ілон Маск "робить чудову роботу". А ще "виявляє масштабні шахрайства, корупцію та марнотратство". 

Вже в березні президент США, за даними Politico, зібрав міністрів та уточнив, що саме урядовці керують своїми відомствами, а не Маск. 

Трамп тоді підкреслив, що Маск може давати рекомендації, але не ухвалювати односторонні рішення щодо персоналу та політики.

У квітні Дональд Трамп натякнув, що DOGE припинить своє існування, а Ілон Маск у якийсь момент повернеться керувати своїми компаніями Tesla та SpaceX. 

Тут важливо зазначити, що Маск на роботі у Білому домі класифікується як тимчасовий державний службовець із 130-денним обмеженням на його службу. Згідно з цим призначенням, його повноваження закінчаться наприкінці травня. 

Ілон Маск
Ілон Маск. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Маск у Білому домі. Проблеми

Ім'я Ілона Маска чітко ототожнюється з двома його ключовими компаніями — Tesla та SpaceX. Як мінімум у першої після появи Маска у Білому домі почалися проблеми. 

Вже в березні акції Tesla обвалилися одразу на 15%, той день, 10 березня, став найгіршим для компанії на біржі з часів "ковідного" 2020 року. 

Далі розпочався, а точніше продовжився бойкот Tesla у світі, який інколи доходив до актів відвертого вандалізму. 

Все це відбувалось через резонансні висловлювання мільярдера, який свою провину, звісно ж не визнавав. 

Ілон Маск
Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Pool via REUTERS

Маск у Білому домі. Кінець? 

На початку квітня ЗМІ почали писати, що у Білому домі банально втомились від Маска.

Радники Трампа були незадоволені його постійною присутністю в оточенні президента. Відносини Маска з іншими працівниками Білого дому суттєво погіршились, у тому числі через роботу DOGE щодо скорочення відомств.

На фоні цього відбулись дві важливі події. Точніше, одна, яку, напевно все ж таки варто вважати ключовою. 

Це були вибори до Верховного суду штату Вісконсін. Ці вибори виграла суддя Сюзан Кроуфорд, яку підтримували демократи. Виграла, попри серйозне протиборство з боку саме Ілона Маска, який навіть свої гроші вкладав у перемогу кандидата республіканців Бреда Шимела. 

По суті, це стало першою поразкою адміністрації Трампа після приходу до влади. І, видається, ця поразка остаточно "качнула" Трампа у бік того, що щось варто змінювати.

Тим більше у Маска з'явився ще один серйозний опонент. Напевно, найсерйозніший серед усіх, що у нього були. Це голова апарату Білого дому Сюзан Вайлз, яку ЗМІ вже давно схарактеризувати як дуже наближену до Трампа.

Маск для неї, власне, теж набрид. Що, зрештою, і не дивно. 

"Але потім пан Маск порушив кардинальне правило "Трампленду", наважившись критикувати політику президента та його призначенців — не один чи два рази, а з разючою послідовністю", — пише The NYT

У виданні нагадали, як Маск висміяв заяву Білого дому про його конкурента Сема Альтмана, який готовий інвестувати мільярди доларів у центри обробки даних та у виробництво електроенергії, необхідної для живлення програм штучного інтелекту.

Ще Маск в інтерв'ю заявляв, що соціальне забезпечення "є найбільшою фінансовою пірамідою всіх часів", ігноруючи той факт, що президент пообіцяв не скорочувати такі витрати.

Він також висловив незгоду з політикою Трампа щодо нових масштабних тарифів, введених проти купи країн.

Вже 22 квітня Маск оголосив, що скорочує свою державну роботу, щоб проводити більше часу в Tesla. Це відбулось на фоні повідомлень ЗМІ, що рада директорів розглядає можливість його заміни на посаді виконавчого директора.

У першому кварталі 2025 року продажі автомобілів Tesla впали на 20 відсотків порівняно з попереднім роком. Прибутки впали на 70 відсотків.

SpaceX почуває себе значно краще, у тому числі завдяки державним контрактам. Проте, все ж абсолютно все натякає, що Маск потроху сходить з головної сцени Білого дому.

"Урок, який слід засвоїти з цього, полягає в тому, що в американській системі правління немає місця для необраного співпрезидента. Хоча вибори часто дають результати, яких ми не очікуємо або не бажаємо, ми вже давно довели, що краще жити з урядом, що складається з обраних посадовців та високопосадовців, які пройшли конституційно передбачену процедуру затвердження. Пан Маск вважав, що може бути винятком. І це стало його загибеллю", — резюмують в NYT. 

Ілон Маск та Дональд Трамп
Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Нагадаємо, у США здійнявся серйозний скандал, пов'язаний з бажанням Катару подарувати Дональду Трампу розкішний літак.

Сам Дональд Трамп зізнався, чого чекає від переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. 

США Ілон Маск Дональд Трамп Tesla Білий дім
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