Трамп висловився про переговори Зеленського і Путіна в Стамбулі 15 травня

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Зустріч між Україною та Росією, яка може відбутися в четвер, 15 травня, має привести до позитивного результату. Дональд Трамп підкреслив, що ця зустріч є надзвичайно важливою, і саме він наполягав на її проведенні. На його думку, вона може мати добрий результат, адже кровопролиття потрібно припинити.

Про це президент США заявив під час спілкування із журналістами.

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"Переговори між Україною та Росією, заплановані на четвер, надзвичайно важливі. Я сам закликав до того, щоб ця зустріч відбулася. Думаю, з цього може вийти щось хороше. Треба зупинити кровопролиття — це катастрофа, справжня бійня", — наголосив Трамп.

Він додав, що масштаби бойових втрат не бачені з часів Другої світової війни. За його словами, вбивства не припиняються — вони тривають щотижня.

"Багато боїв відбувається із застосуванням дронів. Це новий тип війни — жорстокої та безжальної", — сказав Президент США.

Раніше Трамп заявив, що розглядає можливість поїздки до Стамбула 15 травня на переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Водночас Президент України підтримав участь Дональда Трампа в переговорах та вважає, що вона може бути корисною.

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