Трамп высказался о переговорах Зеленского и Путина в Стамбуле 15 мая

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Встреча между Украиной и Россией, которая может состояться в четверг, 15 мая, должна привести к положительному результату. Дональд Трамп подчеркнул, что эта встреча является чрезвычайно важной, и именно он настаивал на ее проведении. По его мнению, она может иметь хороший результат, ведь кровопролитие нужно прекратить.

Об этом президент США заявил во время общения с журналистами.

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"Переговоры между Украиной и Россией, запланированные на четверг, чрезвычайно важны. Я сам призывал к тому, чтобы эта встреча состоялась. Думаю, из этого может получиться что-то хорошее. Надо остановить кровопролитие — это катастрофа, настоящая бойня", — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что масштабы боевых потерь не виделись со времен Второй мировой войны. По его словам, убийства не прекращаются — они продолжаются каждую неделю.

"Много боев происходит с применением дронов. Это новый тип войны — жестокой и безжалостной", — сказал Президент США.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность поездки в Стамбул 15 мая на переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина.

В то же время Президент Украины поддержал участие Дональда Трампа в переговорах и считает, что оно может быть полезным.

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