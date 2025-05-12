Трамп высказался о переговорах Зеленского и Путина в Стамбуле 15 мая

Трамп признался, чего ожидает от переговоров Зеленского и Путина
Встреча между Украиной и Россией, которая может состояться в четверг, 15 мая, должна привести к положительному результату. Дональд Трамп подчеркнул, что эта встреча является чрезвычайно важной, и именно он настаивал на ее проведении. По его мнению, она может иметь хороший результат, ведь кровопролитие нужно прекратить.
Об этом президент США заявил во время общения с журналистами.
Что Трамп сказал о переговорах в Стамбуле
"Переговоры между Украиной и Россией, запланированные на четверг, чрезвычайно важны. Я сам призывал к тому, чтобы эта встреча состоялась. Думаю, из этого может получиться что-то хорошее. Надо остановить кровопролитие — это катастрофа, настоящая бойня", — подчеркнул Трамп.
Он добавил, что масштабы боевых потерь не виделись со времен Второй мировой войны. По его словам, убийства не прекращаются — они продолжаются каждую неделю.
"Много боев происходит с применением дронов. Это новый тип войны — жестокой и безжалостной", — сказал Президент США.
Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность поездки в Стамбул 15 мая на переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина.
В то же время Президент Украины поддержал участие Дональда Трампа в переговорах и считает, что оно может быть полезным.
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