Мін'юст США надав DOGE доступ до секретної бази іммігрантів ECAS

Глава DOGE Ілон Маск та президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard/File Photo

Американське Міністерство юстиції надало групі радників урядового підрозділу DOGE (Департамент ефективності уряду) дозвіл на доступ до конфіденційної бази даних ECAS — системи, яка містить дуже детальну інформацію про мільйони іммігрантів у США. Відомо, що такий доступ надали щонайменше шістьом чиновникам DOGE.

Про це повідомило видання The Washington Post, посилаючись на внутрішні документи, з якими воно ознайомилось.

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Система ECAS (Електронна судова та апеляційна система) зберігає повний життєвий цикл імміграційної справи — від імен та адрес іммігрантів до їхніх свідчень у судах, взаємодії з правоохоронцями, реєстраційних номерів і навіть історії медичних даних у разі співпраці з іншими відомствами. Урядовий чиновник, який на умовах анонімності розповів журналістам про масштаби ECAS, підкреслив, що система містить "усі записи про кожну взаємодію іммігрантів з урядом США будь-яким чином".

Доступ до ECAS отримали близько шести "радників" DOGE, які наразі працюють у Міністерстві юстиції. Серед них — колишній співробітник хедж-фонду Адам Хоффман, Пейтон Релінг і Джон Коваль (пов’язані з інвестфірмою, що має зв'язок із Ілоном Маском), а також Марко Елез, якого раніше звільнили через расистські публікації, однак повернули до роботи після втручання Маска.

Рішення надати доступ до ECAS стало частиною ширшої ініціативи адміністрації Дональда Трампа щодо агресивної політики в галузі імміграції та збору персональних даних. Зокрема, нещодавно стало відомо, що DOGE домагався доступу до бази Medicare для ідентифікації осіб, які можуть перебувати в США нелегально, а також намагався включити живих іммігрантів до списку померлих, щоби спонукати їх до самостійної депортації.

У США стривожені зміною інформаційної політики щодо даних іммігрантів

Старша юристка Національного імміграційного правового центру Лінн Даміано Пірсон заявила, що використання ECAS радниками DOGE порушує принцип конфіденційності та створює ризики навіть для тих іммігрантів, які намагалися дотримуватись усіх вимог закону.

Доступ до ECAS зазвичай мають лише слідчі, адвокати іммігрантів та обмежене коло працівників DHS, таких як співробітники митниці та прикордонної служби. Сам факт, що приватні радники, пов’язані з інвесткомпаніями, отримали доступ до цієї бази, викликав обурення серед правозахисників і чиновників.

The Washington Post зазначає, що журналісти не можуть остаточно підтвердити, чи цей доступ є частиною роботи спільної команди JUST-DOGE — нового проєкту, створеного для виявлення шляхів "скорочення витрат" у Мін’юсті, чи це окрема ініціатива DOGE.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що має намір депортувати щонайменше мільйон мігрантів за рік.

Згодом Дональд Трамп заявив, що готовий навіть платити іммігрантам за те, щоб вони покинули США, але назвав умову, в яких випадках їх можуть і не видворяти зі США.