Минюст США предоставил DOGE доступ к секретной базе иммигрантов ECAS

Глава DOGE Илон Маск и президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard/File Photo

Американское Министерство юстиции предоставило группе советников правительственного подразделения DOGE (Департамент эффективности правительства) разрешение на доступ к конфиденциальной базе данных ECAS — системы, которая содержит очень подробную информацию о миллионах иммигрантов в США. Известно, что такой доступ предоставили по меньшей мере шести чиновникам DOGE.

Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на внутренние документы, с которыми оно ознакомилось.

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Система ECAS (Электронная судебная и апелляционная система) сохраняет полный жизненный цикл иммиграционного дела — от имен и адресов иммигрантов до их показаний в судах, взаимодействия с правоохранителями, регистрационных номеров и даже истории медицинских данных в случае сотрудничества с другими ведомствами. Правительственный чиновник, который на условиях анонимности рассказал журналистам о масштабах ECAS, подчеркнул, что система содержит "все записи о каждом взаимодействии иммигрантов с правительством США любым образом".

Доступ к ECAS получили около шести "советников" DOGE, которые сейчас работают в Министерстве юстиции. Среди них — бывший сотрудник хедж-фонда Адам Хоффман, Пейтон Релинг и Джон Коваль (связаны с инвестфирмой, имеющей связь с Илоном Маском), а также Марко Элез, которого ранее уволили из-за расистских публикаций, однако вернули к работе после вмешательства Маска.

Решение предоставить доступ к ECAS стало частью более широкой инициативы администрации Дональда Трампа по агрессивной политике в области иммиграции и сбора персональных данных. В частности, недавно стало известно, что DOGE добивался доступа к базе Medicare для идентификации лиц, которые могут находиться в США нелегально, а также пытался включить живых иммигрантов в список умерших, чтобы побудить их к самостоятельной депортации.

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Старший юрист Национального иммиграционного правового центра Линн Дамиано Пирсон заявила, что использование ECAS советниками DOGE нарушает принцип конфиденциальности и создает риски даже для тех иммигрантов, которые пытались соблюдать все требования закона.

Доступ к ECAS обычно имеют только следователи, адвокаты иммигрантов и ограниченный круг работников DHS, таких как сотрудники таможни и пограничной службы. Сам факт, что частные советники, связанные с инвесткомпаниями, получили доступ к этой базе, вызвал возмущение среди правозащитников и чиновников.

The Washington Post отмечает, что журналисты не могут окончательно подтвердить, является ли этот доступ частью работы совместной команды JUST-DOGE — нового проекта, созданного для выявления путей "сокращения расходов" в Минюсте, или это отдельная инициатива DOGE.

Напомним,президент США Дональд Трамп заявлял, что намерен депортировать не менее миллиона мигрантов за год.

Впоследствии Дональд Трамп заявил, что готов даже платить иммигрантам за то, чтобы они покинули США, но назвал условие, в каких случаях их могут и не выдворять из США.