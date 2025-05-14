Илон Маск и Дональд Трамп — от политического союза до разрыва

Американский миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Дональд Трамп в январе этого года официально стал президентом США и, конечно же, привел в Белый дом свою команду. Одним из ключевых "трампистов" в новой администрации Штатов сразу стал мультимиллиардер Илон Маск.

Илон Маск возглавил Департамент эффективности правительства, более известный как DOGE. Этот департамент в первые месяцы руководства Трампа стал главным "хедлайнером" новостей в стране.

Реклама

Читайте также:

Он занялся глобальным сокращением кадров на государственной работе, перераспределением средств, которые выделялись Конгрессом, попадал во все возможные и не очень возможные скандалы, даже приложился к закрытию "Голоса Америки" и "Радио Свободы" (есть шанс, что ненадолго).

Маска называли "серым кардиналом", "настоящим вице-президентом", его влияние в какой-то момент, судя по публикациям американских СМИ, было чуть ли не на уровне самого Трампа.

Это влияние продержалось чуть более трех месяцев. Прямо сейчас Илон Маск постепенно снизил свою активность в СМИ, где, кстати, в последнее время прогнозировали, что миллиардер отойдет от активной работы в Белом доме.

А еще получил серьезные проблемы с бизнесом.

Что же, на самом деле произошло, с фаворитом Трампа, с человеком, который имел огромную поддержку со стороны нынешнего президента США. Сейчас попробуем разобраться.

Миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Маск в Белом доме. Начало

Илон Маск стал одним из крупнейших спонсоров предвыборной кампании Дональда Трампа. Агентство AP, ссылаясь на источники, называло сумму в 200 миллионов долларов.

Дональд Трамп победил. Илон Маск получил должность. Даже две. Во-первых, возглавил новосозданный департамент эффективности (DOGE), во-вторых — стал старшим советником президента.

И, как говорится, "развернулся по полной".

Маск усилил активность в социальных сетях, он начал комментировать буквально все, начиная с внутренней ситуации в стране, и заканчивая выборами в Германии. Politico пишет, что "жертвами" нападений Маска стали по меньшей мере 13 стран: Великобритания, Германия, Украина, Канада, Австралия, Бразилия, Ирландия, Румыния, Дания и Гренландия, Нидерланды, Венесуэла, Финляндия и в целом ЕС.

Краткая выборка его резонансных действий и заявлений:

Назвал Канаду ненастоящей страной, а премьер-министра страны Джастина Трюдо — "девочкой".

Поддержал ультраправую немецкую партию "Альтернатива для Германии". Назвал президента Германии Штайнмайера "тираном", а уже бывшего канцлера Олафа Шольца — "некомпетентным дураком".

Назвал правительство Кира Стармера в Британии "тираническим" и провел голосование "Должна ли Америка спасти Британию от этого тиранического правительства?

Его DOGE попал в ряд скандалов, которые "прогремели" на всю страну:

По данным WP, департамент Маска получил доступ к очень конфиденциальной системе Министерства юстиции США, в которой была информация о миллионах нелегальных и легальных мигрантов.

Получил обвинения в нарушении кибербезопасности, тогда 10 Гб данных работников исчезли из госучреждения.

Шокировал отдельными кадрами. В частности, в Reuters писали, что в DOGE работает 19-летний Эдвард Користин, который ранее якобы сотрудничал с киберпреступной группировкой EGodly, занимавшейся взломами, кражей данных и преследованием агента ФБР.

Еще один работник Маска, 25-летний Марио Элез засветился в соцсетях с радикальными высказываниями. В частности, он призывал к ненависти против индейцев, и писал, что "не возражал бы, если бы Газа и Израиль были стерты с лица Земли".

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Маск в Белом доме. Середина

В феврале Дональд Трамп подчеркивал, что Илон Маск "делает отличную работу". А еще "выявляет масштабные мошенничества, коррупцию и расточительство".

Уже в марте президент США, по данным Politico, собрал министров и уточнил, что именно чиновники руководят своими ведомствами, а не Маск.

Трамп тогда подчеркнул, что Маск может давать рекомендации, но не принимать односторонние решения по персоналу и политике.

В апреле Дональд Трамп намекнул, что DOGE прекратит свое существование, а Илон Маск в какой-то момент вернется руководить своими компаниями Tesla и SpaceX.

Здесь важно отметить, что Маск на работе в Белом доме классифицируется как временный государственный служащий со 130-дневным ограничением на его службу. Согласно этому назначению, его полномочия закончатся в конце мая.

Илон Маск. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Маск в Белом доме. Проблемы

Имя Илона Маска четко отождествляется с двумя его ключевыми компаниями - Tesla и SpaceX. Как минимум у первой после появления Маска в Белом доме начались проблемы.

Уже в марте акции Tesla обвалились сразу на 15%, тот день, 10 марта, стал худшим для компании на бирже со времен "ковидного" 2020 года.

Далее начался, а точнее продолжился бойкот Tesla в мире, который иногда доходил до актов откровенного вандализма.

Все это происходило из-за резонансных высказываний миллиардера, который свою вину, конечно же не признавал.

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Pool via REUTERS

Маск в Белом доме. Конец?

В начале апреля СМИ начали писать, что в Белом доме банально устали от Маска.

Советники Трампа были недовольны его постоянным присутствием в окружении президента. Отношения Маска с другими работниками Белого дома существенно ухудшились, в том числе из-за работы DOGE по сокращению ведомств.

На фоне этого произошли два важных события. Точнее, одно, которое, наверное, все же стоит считать ключевым.

Это были выборы в Верховный суд штата Висконсин. Эти выборы выиграла судья Сюзан Кроуфорд, которую поддерживали демократы. Выиграла, несмотря на серьезное противоборство со стороны именно Илона Маска, который даже свои деньги вкладывал в победу кандидата республиканцев Брэда Шимела.

По сути, это стало первым поражением администрации Трампа после прихода к власти. И, кажется, это поражение окончательно "качнуло" Трампа в сторону того, что что-то стоит менять.

Тем более у Маска появился еще один серьезный оппонент. Наверное, самый серьезный среди всех, что у него были. Это глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлз, которую СМИ уже давно охарактеризовали как очень приближенную к Трампу.

Маск, похоже, ей тоже надоел. Что, впрочем, и неудивительно.

"Но потом господин Маск нарушил кардинальное правило "Трампленда", решившись критиковать политику президента и его назначенцев - не один или два раза, а с поразительной последовательностью", — пишет The NYT.

В издании напомнили, как Маск высмеял заявление Белого дома о его конкуренте Сэме Альтмане, который готов инвестировать миллиарды долларов в центры обработки данных и в производство электроэнергии, необходимой для питания программ искусственного интеллекта.

Еще Маск в интервью заявлял, что социальное обеспечение "является крупнейшей финансовой пирамидой всех времен", игнорируя тот факт, что президент пообещал не сокращать такие расходы.

Он также выразил несогласие с политикой Трампа в отношении новых масштабных тарифов, введенных против кучи стран.

Уже 22 апреля Маск объявил, что сокращает свою государственную работу, чтобы проводить больше времени в Tesla. Это произошло на фоне сообщений СМИ, что совет директоров рассматривает возможность его замены на посту исполнительного директора.

В первом квартале 2025 года продажи автомобилей Tesla упали на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом. Прибыль упала на 70 процентов.

SpaceX чувствует себя значительно лучше, в том числе благодаря государственным контрактам. Тем не менее все же абсолютно все намекает, что Маск понемногу сходит с главной сцены Белого дома.

"Урок, который следует усвоить из этого, заключается в том, что в американской системе правления нет места для неизбранного сопрезидента. Хотя выборы часто дают результаты, которых мы не ожидаем или не желаем, мы уже давно доказали, что лучше жить с правительством, состоящим из избранных должностных лиц и чиновников, которые прошли конституционно предусмотренную процедуру утверждения. Господин Маск считал, что может быть исключением. И это стало его гибелью", — резюмируют в NYT.

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Напомним, в США поднялся серьезный скандал, связанный с желанием Катара подарить Дональду Трампу роскошный самолет.

Сам Дональд Трамп признался, чего ждет от переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.