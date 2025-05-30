Что Трамп сказал о Зеленском и Путине 30 мая - детали

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В пятницу, 30 мая, президент США Дональд Трамп охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского как "очень упрямого". Кроме того, он выразил разочарование действиями России во время мирных переговоров.

Об этом Дональд Трамп сказал на пресс-конференции в Овальном кабинете в пятницу, 30 мая.

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"Я имею дело с очень упрямыми людьми — и Путин, и Зеленский очень упрямые", — сказал Трамп.

В то же время он избежал прямого ответа на вопрос о том, кем для него является президент РФ — "хорошим" или "плохим парнем". Зато Трамп заявил, что имеет с Путиным длительный опыт взаимодействия: "Мы с ним прошли через многие вещи".

Отдельно Трамп прокомментировал ракетные удары России по Украине во время переговорного процесса, назвав их неожиданными и неприемлемыми.

"Мне пришлось увидеть вещи, которые меня очень удивили. Ракеты, которыми обстреливали такие города, как Киев, во время переговоров, которые, возможно, были близки к завершению... Я увидел вещи, которые меня удивили. А я не люблю, когда меня удивляют. Поэтому я очень разочарован", — подчеркнул Трамп.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил, что Илон Маск не планирует покидать политическую сферу. По его словам, Маск и в дальнейшем будет иметь влияние на государственные дела.

Кроме того, экс-советник Белого дома Джон Болтон выразил мнение, что президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины. По его убеждению, причиной такого шага может стать стремление получить Нобелевскую премию мира.