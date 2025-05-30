Трамп може відмовитися від України — Болтон назвав причину

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Колишній радник Білого дому Джон Болтон пояснив, чому лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може кинути Україну. За його словами, причиною є Нобелівська премія миру.

Про це Джон Болтон сказав в інтервʼю El Pais у пʼятницю, 30 травня.

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Трампу важлива Нобелівська премія миру

Болтон вважає, що Трамп відмовиться від мирних планів щодо України та перемикнеться на іншу гарячу точку, де можна досягти швидкого результату.

"Усе, чого Трамп хоче, — це Нобелівська премія миру. Він хотів її з тих пір, як вона була присуджена Бараку Обамі — незаслужено, на його думку. Чи дадуть йому премію за Україну, чи за Близький Схід, чи за посередництво між Індією та Пакистаном — не має значення", — каже він.

Ексрадник Білого дому зазначив, що під час першої каденції Трамп змушений був зважати на політичні наслідки своїх рішень.

Саме тому радникам вдавалося стримувати деякі його радикальні кроки, переконуючи, що ті можуть йому зашкодити.

Водночас нині ситуація інша — Трамп не піде на третій президентський термін.

"Йому начхати на політичні наслідки. Республіканці в Конгресі можуть заплатити високу ціну на проміжних виборах за його рішення, але він уже перестав це враховувати. Він дбає про власну репутацію, про те, що про нього говоритимуть у майбутньому, але не про короткострокові політичні наслідки", — додав Болтон.

Нагадаємо, у березні конгресмен-республіканець Даррелл Ісса повідомив про намір номінувати Трампа на Нобелівську премію миру.

Раніше ЗМІ писали, що Трамп протягом багатьох років демонструє бажання здобути Нобелівську премію.