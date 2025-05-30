Трамп может отказаться от Украины — Болтон назвал причину

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Бывший советник Белого дома Джон Болтон объяснил, почему лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может бросить Украину. По его словам, причиной является Нобелевская премия мира.

Об этом Джон Болтон сказал в интервью El Pais в пятницу, 30 мая.

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Трампу важна Нобелевская премия мира

Болтон считает, что Трамп откажется от мирных планов по Украине и переключится на другую горячую точку, где можно достичь быстрого результата.

"Все, чего Трамп хочет, — это Нобелевская премия мира. Он хотел ее с тех пор, как она была присуждена Бараку Обаме — незаслуженно, по его мнению. Дадут ли ему премию за Украину, или за Ближний Восток, или за посредничество между Индией и Пакистаном — не имеет значения", — говорит он.

Экс-советник Белого дома отметил, что во время первой каденции Трамп вынужден был учитывать политические последствия своих решений.

Именно поэтому советникам удавалось сдерживать некоторые его радикальные шаги, убеждая, что те могут ему навредить.

В то же время сейчас ситуация другая — Трамп не пойдет на третий президентский срок.

"Ему плевать на политические последствия. Республиканцы в Конгрессе могут заплатить высокую цену на промежуточных выборах за его решение, но он уже перестал это учитывать. Он заботится о собственной репутации, о том, что о нем будут говорить в будущем, но не о краткосрочных политических последствиях", — добавил Болтон.

Напомним, в марте конгрессмен-республиканец Даррелл Исса сообщил о намерении номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира.

Ранее СМИ писали, что Трамп в течение многих лет демонстрирует желание получить Нобелевскую премию.