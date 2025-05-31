Трамп готовий розглянути помилування репера P.Diddy

Президент США Дональд Трамп та репер P.Diddy. Фото: msnbc.com

Президент США Дональд Трамп висловився щодо американського репера P.Diddy. Він міг би розглянути його помилування, якщо "побачить несправедливість".

Про це пише Reuters.

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Трамп розповів, що він не стежить за справою репера P.Diddy та давно з ним не спілкувався. Після початку політичної кар’єри чинного президента їхні відносини зіпсувалися.

"Політика змінює людину і змушує діяти в інтересах країни, навіть якщо це не популярно", — зазначив він.

За словами Трампа, він готовий розглянути помилування, якщо побачить несправедливість попри особисте ставлення до P.Diddy.

"Перш за все, я б подивився, що відбувається, а я не стежив за цим дуже уважно, хоча це, безумовно, широко висвітлюється", — сказав він.

Зазначимо, що американського репера звинувачують у зґвалтуваннях, переміщенні людей для сексуальної експлуатації, примусі до проституції під впливом наркотиків та рекеті.

Нагадаємо, Трамп анонсував підвищення тарифів на імпорт до США сталі та алюмінію вдвічі.

Також, за словами президента, Ілон Маск не збирається йти з політики й залишиться дотичним до уряду США.