Трамп готов рассмотреть помилование рэпера P.Diddy

Трамп высказался относительно помилования рэпера P.Diddy
Президент США Дональд Трамп высказался относительно американского рэпера P.Diddy. Он мог бы рассмотреть его помилование, если "увидит несправедливость".
Об этом пишет Reuters.
Что думает Трамп о деле P.Diddy
Трамп рассказал, что он не следит за делом рэпера P.Diddy и давно с ним не общался. После начала политической карьеры действующего президента их отношения испортились.
"Политика меняет человека и заставляет действовать в интересах страны, даже если это не популярно", — отметил он.
По словам Трампа, он готов рассмотреть помилование, если увидит несправедливость, несмотря на личное отношение к P.Diddy.
"Прежде всего, я бы посмотрел, что происходит, а я не следил за этим очень внимательно, хотя это, безусловно, широко освещается", — сказал он.
Отметим, что американского рэпера обвиняют в изнасилованиях, перемещении людей для сексуальной эксплуатации, принуждении к проституции под воздействием наркотиков и рэкете.
Напомним, Трамп анонсировал повышение тарифов на импорт в США стали и алюминия вдвое.
Также, по словам президента, Илон Маск не собирается уходить из политики и останется причастным к правительству США.
Читайте Новини.LIVE!