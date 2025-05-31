Трамп готов рассмотреть помилование рэпера P.Diddy

Президент США Дональд Трамп и рэпер P.Diddy. Фото: msnbc.com

Президент США Дональд Трамп высказался относительно американского рэпера P.Diddy. Он мог бы рассмотреть его помилование, если "увидит несправедливость".

Об этом пишет Reuters.

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Трамп рассказал, что он не следит за делом рэпера P.Diddy и давно с ним не общался. После начала политической карьеры действующего президента их отношения испортились.

"Политика меняет человека и заставляет действовать в интересах страны, даже если это не популярно", — отметил он.

По словам Трампа, он готов рассмотреть помилование, если увидит несправедливость, несмотря на личное отношение к P.Diddy.

"Прежде всего, я бы посмотрел, что происходит, а я не следил за этим очень внимательно, хотя это, безусловно, широко освещается", — сказал он.

Отметим, что американского рэпера обвиняют в изнасилованиях, перемещении людей для сексуальной эксплуатации, принуждении к проституции под воздействием наркотиков и рэкете.

Напомним, Трамп анонсировал повышение тарифов на импорт в США стали и алюминия вдвое.

Также, по словам президента, Илон Маск не собирается уходить из политики и останется причастным к правительству США.