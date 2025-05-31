Трамп анонсував підвищення мита на імпорт сталі та алюмінію

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче підійняти тарифи на імпорт сталі та алюмінію вдвічі. Раніше вони становили 25%, зараз же будуть 50%.

Про це пише Reuters.

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Трамп планує підвищити мита на імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50%, що посилить тиск на світових виробників. На його думку, це має "більше зміцнити" внутрішню сталеливарну промисловість.

Американський президент сказав це на тлі візиту до Піттсбурга, де йшлося про угоду на 14,9 мільярдів доларів між найбільшим виробником сталі в Японії Nippon Steel та найбільшою компанією США у галузі чорної металургії U.S. Steel. За його словами, ця домовленість та підвищення тарифів допоможе зберегти робочі місця для сталеварів у США.

Раніше Трамп звинуватив Китай у порушенні угоди з США про взаємне скасування мит і торговельних обмежень на критично важливі мінерали. Водночас канадська торгова палата засудила підвищення мит як "суперечливе для економічної безпеки Північної Америки".

Нагадаємо, Трамп відреагував на рішення Міжнародного торгового суду про скасування тарифів на імпорт.

А судді Апеляційного суду скасували це рішення, дозволивши президенту США знову стягувати мита.