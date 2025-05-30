Трамп відреагував на рішення суду щодо мит на імпорт

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відреагував на рішення про скасування тарифів на імпорт. Він вважає, що це політичне рішення, яке є загрозливим для очільника країни та фінансової безпеки США.

Про це Трамп написав на сторінці у Truth Social.

Реклама

Читайте також:

Мита на імпорт

За словами Трампа, Міжнародний торговий суд США виніс "неймовірне рішення щодо вкрай необхідних мит", але судді Апеляційного суду США призупинили його.

"Звідки взялися ці перші три судді? Як вони могли завдати такої шкоди США? Чи це суто ненависть до "Трампа"? Яка ще може бути причина?", — написав він.

Американський президент розповів, що коли був "новачком" у Вашингтоні, то отримав пораду використовувати Федералістське товариство досліджень права та публічної політики, як джерело рекомендацій щодо суддів.

"Однак потім зрозумів, що ця організація підконтрольна справжньому "шахраю" на ім’я Леонард Лео, — поганій людині, яка, можливо, у своїй манері навіть ненавидить Америку й очевидно переслідує власні інтереси. Він відкрито вихваляється тим, що контролює суддів і навіть суддів Верховного суду США!", — зазначив Трамп.

Він наголосив, що завдяки його "успішній політиці мит, до США вже почали надходити трильйони доларів з інших країн". На його думку, ці гроші ніколи б не прийшли без мит.

Президент країни сподівається, що Верховний суд якнайшвидше скасує це рішення.

"Це катастрофічне рішення передбачає, що я маю отримувати дозвіл Конгресу на запровадження мит", — наголосив він.

Скриншот допису Трампа

Скриншот допису Трампа

Скриншот допису Трампа

Нагадаємо, 29 травня Федеральний апеляційний суд США дозволив адміністрації Трампа і далі стягувати мита на імпорт.

Також Трамп заявив, що "переміг" у справі проти Комітету Пулітцерівської премії щодо оскарження нагород двом американським ЗМІ.