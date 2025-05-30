Трамп отреагировал на решение суда по пошлинам на импорт

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение об отмене тарифов на импорт. Он считает, что это политическое решение, которое является угрожающим для главы страны и финансовой безопасности США.

Об этом Трамп написал на странице в Truth Social.

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По словам Трампа, Международный торговый суд США вынес "невероятное решение по крайне необходимым пошлинам", но судьи Апелляционного суда США приостановили его.

"Откуда взялись эти первые три судьи? Как они могли нанести такой вред США? Или это чисто ненависть к "Трампу"? Какая еще может быть причина?", — написал он.

Американский президент рассказал, что когда был "новичком" в Вашингтоне, то получил совет использовать Федералистское общество исследований права и публичной политики, как источник рекомендаций по судьям.

"Однако потом понял, что эта организация подконтрольна настоящему "мошеннику" по имени Леонард Лео, — плохому человеку, который, возможно, в своей манере даже ненавидит Америку и очевидно преследует собственные интересы. Он открыто хвастается тем, что контролирует судей и даже судей Верховного суда США!", — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что благодаря его "успешной политике пошлин, в США уже начали поступать триллионы долларов из других стран". По его мнению, эти деньги никогда бы не пришли без пошлин.

Президент страны надеется, что Верховный суд как можно быстрее отменит это решение.

"Это катастрофическое решение предусматривает, что я должен получать разрешение Конгресса на введение пошлин", — подчеркнул он.

Скриншот поста Трампа

Скриншот поста Трампа

Скриншот поста Трампа

Напомним, 29 мая Федеральный апелляционный суд США разрешил администрации Трампа и дальше взимать пошлины на импорт.

Также Трамп заявил, что "победил" в деле против Комитета Пулитцеровской премии по обжалованию наград двум американским СМИ.