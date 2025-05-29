Трамп заявив, що переміг в суперечці з комісією Пулітцерівської премії

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що переміг у справі проти Комітету Пулітцерівської премії. Апеляційний суд задовільнив його позов стосовно оскарження премій двом американських ЗМІ за матеріали про вибори у США.

Про це Трамп написав у TruthSocial у четвер, 29 травня.

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Премії ЗМІ за репортажі

Трамп підтримав рішення Апеляційного суду щодо відхилення відповідачів зупинити справу про оскарження Пулітцерівських премій, які раніше присудили The New York Times і Washington Post за репортажі про втручання Росії у вибори.

Американський президент назвав це "важливою перемогою" та назвав ці матеріали "фальшивими" та "зловмисними". На його думку, премії вручили за "абсолютно неправдиві репортажі", які були "прямою протилежністю правди".

"Тепер вони визнають, що це було шахрайство, що цього ніколи не було, і що їхні репортажі були абсолютно неправдивими. Вони повинні будуть повернути свою "нагороду", — написав Трамп.

Скриншот допису Трампа

Нагадаємо, федеральний суд США встановив перевищення Трампом повноважень щодо масштабних мит проти країн. Це призвело до зростання цін для американців.

Також президент США відреагував на посилення атак РФ на Україну, висловивши розчарування діями росіян.