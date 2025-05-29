Трамп заявил, что победил в споре с комиссией Пулитцеровской премии

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что победил в деле против Комитета Пулитцеровской премии. Апелляционный суд удовлетворил его иск относительно обжалования премий двум американским СМИ за материалы о выборах в США.

Об этом Трамп написал в TruthSocial в четверг, 29 мая.

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Премии СМИ за репортажи

Трамп поддержал решение Апелляционного суда об отклонении ответчиков остановить дело об обжаловании Пулитцеровских премий, которые ранее присудили The New York Times и Washington Post за репортажи о вмешательстве России в выборы.

Американский президент назвал это "важной победой" и назвал эти материалы "фальшивыми" и "злонамеренными". По его мнению, премии вручили за "абсолютно ложные репортажи", которые были "прямой противоположностью правды".

"Теперь они признают, что это было мошенничество, что этого никогда не было, и что их репортажи были абсолютно ложными. Они должны будут вернуть свою "награду", — написал Трамп.

Скриншот поста Трампа

Напомним, федеральный суд США установил превышение Трампом полномочий по масштабным пошлинам против стран. Это привело к росту цен для американцев.

Также президент США отреагировал на усиление атак РФ на Украину, выразив разочарование действиями россиян.