Санкцій проти Росії — Трамп не хоче сваритися з Путіним

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Деякі республіканці в Конгресі та радники Білого дому закликають президента США Дональда Трампа нарешті запровадити нові санкції проти Росії. Однак в Білому домі думають, як тиснути на Москву та при цьому не зіпсувати відносин з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це пише Reuters.

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Анонімні співрозмовники видання з Білого дому кажуть, що Трамп все ще сподівається розвивати економічне партнерство з Росією і розглядає санкції як ескалацію напруженості, яка може зруйнувати надії на припинення вогню.

У матеріалі також зазначили, що його розчарування Путіним стає дедалі серйознішим. Трампу пропонують не перешкоджати законопроєкту Грема-Блюменталя, який встановить 500% мито на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Водночас деякі радники вважають, що законопроєкт може бути корисним, оскільки він дозволить набути чинності послідовним санкціям, тоді як Трамп може сказати Путіну, що не в змозі вплинути на сенаторів. Це також дозолить Білому дому залишити робочою лінію зв’язку з Кремлем.

Нагадаємо, раніше сенатор Грем сказав, коли США наважаться ввести санкції проти РФ. Спершу від Москви чекають офіційну відповідь щодо умов можливого припинення вогню в Україні.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Трамп готовий запровадити санкції проти РФ вже до кінця цього тижня. Очільника США розчаровують удари Путіна по Україні.