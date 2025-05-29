Санкций против России — Трамп не хочет ссориться с Путиным

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Некоторые республиканцы в Конгрессе и советники Белого дома призывают президента США Дональда Трампа наконец ввести новые санкции против России. Однако в Белом доме думают, как давить на Москву и при этом не испортить отношений с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет Reuters.

Реклама

Читайте также:

Почему Трамп не хочет вводить санкции против РФ

Анонимные собеседники издания из Белого дома говорят, что Трамп все еще надеется развивать экономическое партнерство с Россией и рассматривает санкции как эскалацию напряженности, которая может разрушить надежды на прекращение огня.

В материале также отметили, что его разочарование Путиным становится все более серьезным. Трампу предлагают не препятствовать законопроекту Грэма-Блюменталя, который установит 500% пошлину на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

В то же время некоторые советники считают, что законопроект может быть полезным, поскольку он позволит вступить в силу последовательным санкциям, тогда как Трамп может сказать Путину, что не в состоянии повлиять на сенаторов. Это также позволит Белому дому оставить рабочей линию связи с Кремлем.

Напомним, ранее сенатор Грэм сказал, когда США решатся ввести санкции против РФ. Сначала от Москвы ждут официальный ответ относительно условий возможного прекращения огня в Украине.

В то же время СМИ сообщали, что Трамп готов ввести санкции против РФ уже до конца этой недели. Главу США разочаровывают удары Путина по Украине.