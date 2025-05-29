Санкций против России — Трамп не хочет ссориться с Путиным

В США думают, как давить на РФ и не поссориться с Путиным
Некоторые республиканцы в Конгрессе и советники Белого дома призывают президента США Дональда Трампа наконец ввести новые санкции против России. Однако в Белом доме думают, как давить на Москву и при этом не испортить отношений с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом пишет Reuters.
Почему Трамп не хочет вводить санкции против РФ
Анонимные собеседники издания из Белого дома говорят, что Трамп все еще надеется развивать экономическое партнерство с Россией и рассматривает санкции как эскалацию напряженности, которая может разрушить надежды на прекращение огня.
В материале также отметили, что его разочарование Путиным становится все более серьезным. Трампу предлагают не препятствовать законопроекту Грэма-Блюменталя, который установит 500% пошлину на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.
В то же время некоторые советники считают, что законопроект может быть полезным, поскольку он позволит вступить в силу последовательным санкциям, тогда как Трамп может сказать Путину, что не в состоянии повлиять на сенаторов. Это также позволит Белому дому оставить рабочей линию связи с Кремлем.
Напомним, ранее сенатор Грэм сказал, когда США решатся ввести санкции против РФ. Сначала от Москвы ждут официальный ответ относительно условий возможного прекращения огня в Украине.
В то же время СМИ сообщали, что Трамп готов ввести санкции против РФ уже до конца этой недели. Главу США разочаровывают удары Путина по Украине.
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