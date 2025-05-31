Трамп анонсировал повышение пошлины на импорт стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет поднять тарифы на импорт стали и алюминия вдвое. Ранее они составляли 25%, сейчас же будут 50%.

Об этом пишет Reuters.

Реклама

Читайте также:

Импорт в США

Трамп планирует повысить пошлины на импорт стали и алюминия с 25% до 50%, что усилит давление на мировых производителей. По его мнению, это должно "больше укрепить" внутреннюю сталелитейную промышленность.

Американский президент сказал это на фоне визита в Питтсбург, где речь шла о сделке на 14,9 миллиарда долларов между крупнейшим производителем стали в Японии Nippon Steel и крупнейшей компанией США в области черной металлургии U.S. Steel. По его словам, эта договоренность и повышение тарифов поможет сохранить рабочие места для сталеваров в США.

Ранее Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения с США о взаимной отмене пошлин и торговых ограничений на критически важные минералы. В то же время канадская торговая палата осудила повышение пошлин как "противоречивое для экономической безопасности Северной Америки".

Напомним, Трамп отреагировал на решение Международного торгового суда об отмене тарифов на импорт.

А судьи Апелляционного суда отменили это решение, позволив президенту США снова взимать пошлины.