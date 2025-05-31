Трамп ответил, поддерживает ли идею новых санкций против РФ

Трамп высказался относительно новых санкций США против России
Президент США Дональд Трамп высказался относительно законопроекта Грэма-Блюменталя о введении санкций против России. Он пока не знает, поддержит ли документ.
Об этом Трамп сказал на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде, передают Новини.LIVE.
Санкции США против России
Журналисты спросили Трампа, поддерживает ли он законопроект сенатора США Линдси Грэма о введении санкций против России.
"Не знаю, надо глянуть. Рассмотрю его", — ответил американский президент.
Отметим, что на днях Грэм посетил Киев, где во время пресс-конференции заявил, что США готовы ввести жесткие санкции против России и стран, которые покупают российскую нефть. Он убежден, что Украина не должна проиграть эту войну.
"Если вы посмотрите на карту год назад и посмотрите на нее сегодня, она практически не изменилась", — сказал сенатор.
Напомним, Трамп заявил, что повысит пошлины на импорт стали и алюминия в США.
Также американский президент высказался относительно возможного помилования рэпера P.Diddy.
Читайте Новини.LIVE!