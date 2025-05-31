Трамп ответил, поддерживает ли идею новых санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался относительно законопроекта Грэма-Блюменталя о введении санкций против России. Он пока не знает, поддержит ли документ.

Об этом Трамп сказал на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде, передают Новини.LIVE.

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Журналисты спросили Трампа, поддерживает ли он законопроект сенатора США Линдси Грэма о введении санкций против России.

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"Не знаю, надо глянуть. Рассмотрю его", — ответил американский президент.

Отметим, что на днях Грэм посетил Киев, где во время пресс-конференции заявил, что США готовы ввести жесткие санкции против России и стран, которые покупают российскую нефть. Он убежден, что Украина не должна проиграть эту войну.

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"Если вы посмотрите на карту год назад и посмотрите на нее сегодня, она практически не изменилась", — сказал сенатор.

Напомним, Трамп заявил, что повысит пошлины на импорт стали и алюминия в США.

Также американский президент высказался относительно возможного помилования рэпера P.Diddy.