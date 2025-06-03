Санкции США против России - сенаторам не удается получить согласие Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Сенаторам США не удается получить согласия президента США Дональда Трампа на введение санкций против России. Демократы критикуют нерешительность американского лидера.

Об этом пишет The Hill

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Усилия Конгресса по принятию жесткого пакета санкций против России усиливаются. Трамп и его соратники все жестче высказываются о российском диктаторе Владимире Путине, который не собирается заканчивать войну.

В течение нескольких недель сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь лоббировали законопроект для усиления давления на Путина с целью заставить его согласиться на прекращение огня в Украине.

Однако их переговоры с Белым домом не приносят результатов. Несмотря на критику Путина, президент США отказывается дать ход документу, который поддержали 81 из 100 сенаторов.

"Мы работаем с Белым домом. Мы готовы двигаться вперед, как только они почувствуют, что настало подходящее время, — сказал сенатор-республиканец Марквейн Маллин, который вместе с Грэмом вел постоянные переговоры с Трампом по законопроекту о санкциях.

Пока республиканцы ждут слова от президента, демократы не имеют такого терпения.

"Где хребет Дональда Трампа? Где его убеждения? Где та жесткость, которую он любит демонстрировать? Сенаторы по обе стороны прохода устают от вялого подхода Трампа к Путину. Если Трамп не будет противостоять ему, это должен сделать Сенат", — заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Шумер добавил, что лучшее, что президент Трамп может сделать сейчас, чтобы укрепить позиции Украины, это показать, что США твердо стоят за ними и решительно против России.

"Но пока Трамп этого не сделал", — подытожил он.

Законопроект о санкциях в отношении РФ, среди прочего, предлагает ввести 500% пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают нефть, газ, уран и другие продукты из России. Важно отметить, что 70% российского экспорта энергоносителей приходится на Китай и Индию.

Напомним, в конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, поддержит ли санкции против России.

А сенатор-республиканец Чак Грассли отметил необходимость скорейшего введения санкций против России.