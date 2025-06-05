Лидеры США и Китая провели переговоры по-телефону

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в четверг, 5 июня, инициировал телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Он касался торговых отношений между странами.

Об этом пишет китайское государственное агентство Xinhua.

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В сообщении говорится, что телефонные переговоры состоялись по просьбе Трампа.

Известно, что американский президент пытается урегулировать торговую войну с Китаем, которую он инициировал. Это произошло после того, как Пекин фактически остановил поставки редкоземельных материалов для военной промышленности США.

Торговая война

В феврале 2025 года Трамп подписал указ о введении 10% тарифов на весь импорт из Китая. Он объяснил это защитой национальной безопасности. В марте он повысил эти тарифы до 20%, а в апреле на отдельные категории товаров пошлина составила 45%.

Взамен Китай ввел тарифы до 125% на американские товары, включая сельскохозяйственную продукцию и энергоресурсы.

2 апреля Трамп ввел базовый тариф 10% на импорт из всех стран, кроме Канады и Мексики.

Напомним, в Сенате США рассматривают отмену пошлины 500% для некоторых стран, которые помогают Украине. Речь идет о государствах, которые продолжают закупать энергоресурсы у России. Линдси Грэм считает, что это может подтолкнуть Китай начать помощь Украине.

Также мы писали, что федеральный апелляционный суд США разрешил администрации и дальше взимать пошлины на импорт товаров.